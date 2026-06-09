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Thể thao World Cup 2026

Mainoo gây ngỡ ngàng ở tuyển Anh

  • Thứ ba, 9/6/2026 19:00 (GMT+7)
  • 54 phút trước

Kobbie Mainoo khiến các đồng đội tuyển Anh phải trầm trồ với những pha xử lý đầy ngẫu hứng trong quá trình chuẩn bị cho World Cup 2026.

Mainoo gây chú ý mạnh mẽ trong đội hình tuyển Anh.

Mainoo ngày càng chứng minh vì sao anh được xem là một trong những tiền vệ giàu kỹ thuật nhất bóng đá Anh hiện tại. Ngôi sao thuộc biên chế MU dần trở thành tâm điểm tại đại bản doanh tuyển Anh ở Florida nhờ những màn trình diễn đầy ấn tượng trên sân tập.

Trong quá trình chuẩn bị cho World Cup 2026, Mainoo liên tục khiến các đồng đội trầm trồ với khả năng kiểm soát bóng và xử lý trong không gian hẹp. Những pha chạm bóng tinh tế, các tình huống xoay trở bằng cổ chân và kỹ năng chơi bóng chỉ với 2 chạm giúp tiền vệ 21 tuổi được nhắc đến nhiều nhất trong nội bộ "Tam sư".

Chia sẻ trên chương trình Lions' Den, hậu vệ Tino Livramento không giấu nổi sự thán phục dành cho người đồng đội. Khi được hỏi cầu thủ nào gây ấn tượng mạnh nhất trong các buổi tập, ngôi sao của Newcastle gần như không cần suy nghĩ trước khi nhắc đến Mainoo.

"Khi xem Kobbie chơi bóng 2 chạm, tôi thực sự bất ngờ. Cậu ấy quá giỏi. Cậu ấy có thể chuyền bóng hoặc thực hiện những pha gẩy bóng bằng cổ chân cực kỳ tự nhiên", Livramento nhận xét.

Theo hậu vệ này, khả năng xử lý bóng của Mainoo đạt tới đẳng cấp hiếm thấy ngay cả ở môi trường tuyển quốc gia. Tiền vệ của MU luôn duy trì nhịp luân chuyển bóng nhanh, chính xác và rất khó bị áp sát trong những khu vực chật hẹp.

Bầu không khí tại tuyển Anh khá thoải mái dù đội bóng chịu áp lực lớn trước ngày hội bóng đá lớn nhất hành tinh. Ở đó, giữa dàn sao chất lượng của "Tam sư", Mainoo vẫn nổi bật nhờ sự điềm tĩnh, kỹ thuật và phong cách chơi bóng đầy ngẫu hứng.

Nếu tiếp tục duy trì phong độ hiện tại, Mainoo hoàn toàn có thể trở thành quân bài quan trọng của HLV Thomas Tuchel tại World Cup 2026.

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Cuốn sách “Leading: Learning from Life and My Years at Manchester United” được Sir Alex Ferguson viết chung với Michael Moritz xuất bản năm 2015 đem tới kinh nghiệm sống quý báu cho bất kỳ ai.

Minh Nghi

Mainoo Tuyển Anh Mainoo

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