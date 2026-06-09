CĐV Iran bị tước vé World Cup phút chót

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Nhiều cổ động viên Iran bị thu hồi vé tại World Cup 2026
Quyết định đưa ra vào phút chót khiến hàng nghìn cổ động viên Iran, những người hoàn tất kế hoạch di chuyển đến Mỹ để cổ vũ đội nhà tại bảng G, không thể dự khán các trận đấu gặp New Zealand, Bỉ và Ai Cập.
Hành trình đến với World Cup 2026 của đội tuyển Iran vốn bị bao phủ bởi sự bất ổn do căng thẳng địa chính trị khu vực kể từ cuối tháng 2. Do những khó khăn trong việc cấp thị thực Mỹ, Iran phải chuyển trại huấn luyện từ Arizona sang Mexico. Dù phía chủ nhà xác nhận cấp visa cho toàn bộ cầu thủ vào tuần trước, một số thành viên trong ban huấn luyện vẫn chưa được phê duyệt nhập cảnh.
Công thức vô địch World Cup có thật không?
How to Win the World Cup là cuốn sách đi tìm bí mật phía sau chiếc cúp vàng danh giá qua góc nhìn của các HLV hàng đầu như Scolari hay Parreira. Tác giả Chris Evans cho thấy không có công thức cố định nào dẫn đến vinh quang. Chiến thắng World Cup luôn là sự kết hợp giữa chiến thuật, ngôi sao, may mắn và cả những khoảnh khắc không thể lường trước.