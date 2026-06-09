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Thể thao

CĐV Iran bị tước vé World Cup phút chót

  • Thứ ba, 9/6/2026 19:00 (GMT+7)
  • 52 phút trước

Liên đoàn Bóng đá Iran (FFIRI) vừa cáo buộc các yếu tố chính trị can thiệp vào World Cup sau khi lượng vé phân bổ cho người hâm mộ nước này bị thu hồi đột ngột.

Nhiều cổ động viên Iran bị thu hồi vé tại World Cup 2026

Quyết định đưa ra vào phút chót khiến hàng nghìn cổ động viên Iran, những người hoàn tất kế hoạch di chuyển đến Mỹ để cổ vũ đội nhà tại bảng G, không thể dự khán các trận đấu gặp New Zealand, Bỉ và Ai Cập.

Trong thông cáo báo chí, FFIRI khẳng định việc tước quyền tiếp cận vé hợp pháp là hành động đi ngược lại tinh thần thể thao quốc tế và nguyên tắc bình đẳng giữa các quốc gia.

Hành trình đến với World Cup 2026 của đội tuyển Iran vốn bị bao phủ bởi sự bất ổn do căng thẳng địa chính trị khu vực kể từ cuối tháng 2. Do những khó khăn trong việc cấp thị thực Mỹ, Iran phải chuyển trại huấn luyện từ Arizona sang Mexico. Dù phía chủ nhà xác nhận cấp visa cho toàn bộ cầu thủ vào tuần trước, một số thành viên trong ban huấn luyện vẫn chưa được phê duyệt nhập cảnh.

Trước tình hình này, FFIRI phải gửi yêu cầu khẩn cấp tới FIFA, đề nghị Liên đoàn Bóng đá thế giới tuân thủ các nguyên tắc trung lập và công bằng. Hiện tại, FIFA vẫn chưa đưa ra phản hồi chính thức về khiếu nại liên quan đến vé.

Tuy nhiên, tổng thư ký FIFA, Mattias Grafstrom cho biết tổ chức đang nỗ lực đối thoại tích cực với phía Iran để đảm bảo đội hình đang tập trung tại Mexico có được trải nghiệm tốt nhất tại World Cup 2026.

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Huy Trưởng

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