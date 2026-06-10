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Thể thao World Cup 2026

Huyền thoại Carlos muốn Brazil có ngôi sao Argentina

  • Thứ tư, 10/6/2026 09:55 (GMT+7)
  • 1 giờ trước

Huyền thoại Roberto Carlos gây chú ý trước World Cup 2026 khi khẳng định Enzo Fernandez là cầu thủ ông muốn đưa từ Argentina sang tuyển Brazil.

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Huyền thoại Carlos cho rằng Enzo là mẫu cầu thủ rất thích hợp với lối chơi của Brazil.

Trước thềm World Cup 2026, huyền thoại Roberto Carlos tạo nên một cuộc tranh luận thú vị khi được hỏi đâu là cầu thủ của tuyển Argentina mà ông muốn mang về khoác áo Brazil. Không mất nhiều thời gian suy nghĩ, cựu hậu vệ trái lừng danh của Selecao chọn Enzo Fernandez.

Theo Roberto Carlos, tiền vệ của Chelsea sở hữu những phẩm chất rất phù hợp với lối chơi của đội tuyển Brazil hiện tại. “Enzo Fernandez rất giỏi. Cậu ấy mang đến chất lượng trong khâu luân chuyển bóng và giúp các tiền đạo nhận được nhiều cơ hội hơn. Đó là một phần bản sắc của bóng đá Argentina”, nhà vô địch World Cup 2002 nhận định.

Lời khen của Roberto Carlos dành cho Enzo không phải điều bất ngờ. Tiền vệ sinh năm 2001 đang là một trong những nhân tố quan trọng nhất trong hệ thống của HLV Lionel Scaloni.

Khả năng điều tiết trận đấu, chuyền bóng và hỗ trợ tấn công giúp Enzo trở thành mắt xích không thể thiếu nơi tuyến giữa của nhà đương kim vô địch thế giới.

Bên cạnh Enzo Fernandez, Roberto Carlos cũng dành nhiều lời ngợi ca cho Lionel Messi. Huyền thoại Brazil cho rằng việc được chứng kiến siêu sao 39 tuổi thi đấu ở World Cup 2026 là điều đặc biệt với người hâm mộ bóng đá.

“Messi có chất lượng phi thường và đại diện cho bóng đá Nam Mỹ. Hãy tận hưởng giải đấu này bởi đây có thể là kỳ World Cup cuối cùng của cậu ấy”, Roberto Carlos chia sẻ.

Nhận định về cơ hội của Brazil tại World Cup 2026, Roberto Carlos cho rằng việc "Selecao" không được xếp vào nhóm ứng viên số một có thể mang lại lợi thế nhất định.

Ông cũng nhấn mạnh tầm quan trọng của Neymar, người vừa trở lại sau chấn thương. Ở World Cup 2026, Brazil nằm ở bảng C cùng Morocco, Haiti và Scotland.

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Đào Trần

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