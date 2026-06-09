Vì sao Brazil khó vô địch World Cup 2026?

Sở hữu nhiều ngôi sao tấn công nhưng Brazil bước vào World Cup 2026 với không ít dấu hỏi về lực lượng, sự ổn định và khả năng cạnh tranh trước các ứng viên hàng đầu.

Công tâm nhận xét, Brazil có phần thua thiệt nhiều đối thủ cạnh tranh khác.

World Cup 2026 sắp khởi tranh, Brazil vẫn nằm trong nhóm ứng viên vô địch. Tuy nhiên, đội hình mà HLV Carlo Ancelotti mang đến Bắc Mỹ hè này chưa tạo ra cảm giác thuyết phục như những thế hệ ''Selecao'' trước đây.

Điểm mạnh lớn nhất của Brazil vẫn nằm ở hàng công. Vinicius Junior, Raphinha, Neymar, Matheus Cunha hay Endrick đều là những cái tên có khả năng tạo đột biến. Dẫu vậy, bóng đá đỉnh cao không chỉ được quyết định bởi những ngôi sao tấn công.

Nỗi lo lớn nhất của Brazil nằm ở hàng thủ. Trước ngày khai mạc giải đấu, đội bóng áo vàng xanh liên tiếp đón nhận những tổn thất về nhân sự. Trung vệ Eder Militao không thể tham dự giải vì chấn thương dài hạn, trong khi Wesley cũng phải rút lui vào phút chót. Điều đó khiến chiều sâu đội hình của Brazil bị ảnh hưởng đáng kể.

Ở tuyến trên, Neymar trở lại cùng hoài nghi về vấn đề thể trạng. Dù vẫn là thủ lĩnh giàu kinh nghiệm và là chân sút vĩ đại nhất lịch sử tuyển Brazil, tiền đạo 34 tuổi khó được kỳ vọng gánh vác đội tuyển như giai đoạn đỉnh cao phong độ.

Bên cạnh đó, Brazil vẫn chưa cho thấy bộ khung đủ ổn định để cạnh tranh với những ứng viên hàng đầu như Argentina, Pháp hay Tây Ban Nha. Không ít ngôi sao của họ thi đấu bùng nổ ở cấp CLB nhưng chưa thể tái hiện phong độ tương tự trong màu áo đội tuyển quốc gia.

Carlo Ancelotti mang đến nhiều kỳ vọng nhờ bảng thành tích đồ sộ ở cấp CLB. Tuy nhiên, World Cup là sân chơi hoàn toàn khác. Kinh nghiệm dẫn dắt các đội tuyển quốc gia của chiến lược gia người Italy gần như bằng không.

Brazil vẫn đủ sức tiến sâu tại World Cup 2026. Nhưng với những gì đang thể hiện, ''Selecao'' có lẽ chưa phải ứng viên số một cho chức vô địch, bất chấp sức hút từ dàn sao mà họ sở hữu.

Cái ôm của những người từng là đồng đội Sau nhiều năm chinh chiến cùng nhau trong màu áo Liverpool, Salah, Fabinho và Alisson có dịp hội ngộ trước World Cup 2026 ở trận giao hữu sáng 7/6.