Thở phào với Neymar

Liên đoàn Bóng đá Brazil (CBF) xác nhận quá trình phục hồi của Neymar đang tiến triển tích cực và hoàn toàn khớp với lộ trình y tế đề ra.

Neymar vẫn đang trong quá trình hồi phục chấn thương

Kết quả chụp cộng hưởng từ (MRI) cho thấy những tín hiệu lạc quan trong quá trình phục hồi chấn thương của cựu cầu thủ Barcelona, khiến đội ngũ y tế của đội tuyển quốc gia hoàn toàn hài lòng.

Trong tuyên bố chính thức, CBF khẳng định: “Kết quả xét nghiệm cho thấy quá trình điều trị của Neymar đang tiến triển tốt và nằm trong phạm vi dự kiến của đội ngũ chuyên gia”.

Liên đoàn cũng cho biết thêm tiền đạo 34 tuổi sẽ tiếp tục tuân thủ nghiêm ngặt quy trình phục hồi chức năng chuyên biệt do ủy ban y tế của đội tuyển quốc gia Brazil thiết lập.

Dù các thông số y tế cho thấy sự cải thiện rõ rệt, phía Brazil vẫn thận trọng và chưa đưa ra mốc thời gian cụ thể cho việc Neymar trở lại thi đấu chính thức. Hiện tại, anh vẫn tham gia các bài tập vận động dưới sự giám sát chặt chẽ của bộ phận y tế đội tuyển. Các giai đoạn tiếp theo của quá trình phục hồi sẽ tập trung vào việc củng cố thể trạng và lấy lại cảm giác bóng cho cầu thủ này.

Sau trận giao hữu với Ai Cập, tuyển Brazil sẽ chính thức bước vào hành trình chinh phục chiếc cúp vàng World Cup 2026 bằng cuộc chạm trán Morocco diễn ra vào sáng 14/6, sau đó là hai trận đấu với Haiti (20/6) và Scotland (25/6) tại bảng C.

Sức hấp dẫn mang tên Neymar Neymar vẫn là tâm điểm chú ý khi được các cầu thủ Panama vây quanh chụp hình, giao lưu sau trận giao hữu trước thềm World Cup 2026 sáng 1/6.