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Thể thao

Tình hình đáng lo ngại của Neymar

  • Thứ sáu, 5/6/2026 07:45 (GMT+7)
  • 2 giờ trước

Neymar vẫn phải ở lại căn cứ tại New Jersey để điều trị chấn thương bắp chân, chính thức bỏ lỡ trận giao hữu cuối cùng của Brazil với Ai Cập.

Neymar sẽ vắng mặt ở trận giao hữu giữa Brazil và Ai Cập

Liên đoàn Bóng đá Brazil (CBF) vừa xác nhận một thông tin khiến người hâm mộ không khỏi lo lắng. Tiền đạo Neymar sẽ không cùng các đồng đội hành quân đến Cleveland cho trận giao hữu với Ai Cập vào ngày 7/6.

Theo thông báo từ ban huấn luyện, chân sút thuộc biên chế Santos sẽ tiếp tục ở lại đại bản doanh tại New Jersey để tập trung điều trị dứt điểm chấn thương bắp chân. Việc Neymar vẫn góp mặt trong danh sách 26 cái tên lên đường sang Mỹ là một trong những chủ đề gây tranh cãi nhất của Carlo Ancelotti.

Để trao cơ hội cho cựu cầu thủ Barcelona, chiến lược gia người Italy chấp nhận gạch tên một số cái tên đáng chú ý như Joao Pedro, tiền đạo vừa trải qua một mùa giải tương đối ấn tượng trong màu áo Chelsea.

Quyết định này của Ancelotti được ví như một "canh bạc" tất tay. Nếu Neymar không kịp bình phục, sức mạnh trên hàng công "Selecao" sẽ bị đặt một dấu hỏi lớn.

Theo lịch trình, Brazil sẽ bắt đầu chiến dịch chinh phục cúp vàng bằng trận ra quân gặp Morocco tại New Jersey vào ngày 14/6. Sau đó, thầy trò Ancelotti sẽ lần lượt chạm trán Haiti (20/6) và Scotland (25/6). Thời gian không còn nhiều, và mọi ánh mắt của giới chuyên môn lẫn người hâm mộ đều đổ dồn về phòng y tế của "Selecao".

Sức hấp dẫn mang tên Neymar Neymar vẫn là tâm điểm chú ý khi được các cầu thủ Panama vây quanh chụp hình, giao lưu sau trận giao hữu trước thềm World Cup 2026 sáng 1/6.

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