Ấn tượng đầu tiên của Neymar trước World Cup

Trong lúc chạy đua với chấn thương, Neymar gây chú ý khi xuất hiện với diện mạo mới trước thềm World Cup 2026.

Neymar đổi kiểu tóc trước thềm World Cup 2026.

World Cup 2026 chưa bắt đầu nhưng Neymar đã trở thành tâm điểm của truyền thông Brazil. Lần này, sự chú ý không đến từ chuyên môn mà xuất phát từ diện mạo mới của ngôi sao mang áo số 10.

Trên mạng xã hội, nhà tạo mẫu tóc Tenorio Wagner chia sẻ hình ảnh Neymar với kiểu tóc mới chuẩn bị cho ngày hội bóng đá lớn nhất hành tinh. Tiền đạo của Santos quay trở lại với kiểu "mohawk" quen thuộc, đồng thời nhuộm phần tóc phía trên thành màu vàng ánh kim nổi bật.

Người đồng hành cùng Neymar suốt gần 13 năm qua cũng gửi lời chúc đặc biệt tới học trò nổi tiếng của mình. Trong bài đăng, Tenorio Wagner nhấn mạnh mọi thứ đã sẵn sàng cho World Cup và bày tỏ hy vọng Neymar sẽ tiếp tục tỏa sáng để giúp Brazil chinh phục chức vô địch thế giới thứ sáu trong lịch sử.

Sự thay đổi về ngoại hình diễn ra trong thời điểm khá đặc biệt. Neymar hiện chưa thể tập luyện bình thường cùng tuyển Brazil do chấn thương cơ ở bắp chân trái. Anh vắng mặt trong chiến thắng 2-1 của "Selecao" trước Ai Cập sáng 7/6, trận giao hữu cuối cùng trước khi bước vào World Cup.

Trong thời gian các đồng đội thi đấu tại Cleveland, Neymar ở lại New Jersey để tiếp tục quá trình hồi phục cùng đội ngũ y tế của Liên đoàn Bóng đá Brazil. Trước đó, ở trận giao hữu với Panama tại sân Maracana, tiền đạo 34 tuổi có mặt trên khán đài nhưng gần như che kín mái tóc bằng chiếc mũ lưỡi trai.

World Cup 2026 được xem là giải đấu mang ý nghĩa đặc biệt với Neymar. Ngôi sao người Brazil mới đây đã ngầm xác nhận đây sẽ là kỳ World Cup cuối cùng trong sự nghiệp khi để lại dòng bình luận "The Last Dance" dưới bài đăng của FIFA.

Vì thế, bên cạnh cuộc đua hồi phục thể lực, Neymar cũng đang chuẩn bị cho lần xuất hiện được kỳ vọng là đáng nhớ nhất trong màu áo tuyển Brazil ở sân khấu lớn nhất của bóng đá thế giới.

Sức hấp dẫn mang tên Neymar Neymar vẫn là tâm điểm chú ý khi được các cầu thủ Panama vây quanh chụp hình, giao lưu sau trận giao hữu trước thềm World Cup 2026 sáng 1/6.