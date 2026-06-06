Sao World Cup đặt tên Neymar cho con trai

Anibal Godoy, đội trưởng tuyển Panama, đã đặt tên con trai đầu lòng theo Neymar vì quá ngưỡng mộ siêu sao người Brazil.

Godoy là huyền thoại của bóng đá Panama.

Panama, đối thủ của Brazil trong trận giao hữu ngày 31/5 và cũng là đội chuẩn bị dự World Cup 2026, sở hữu trong đội hình một nhân vật đặc biệt là Anibal Godoy, thủ quân của "La Marea Roja", người nổi tiếng không chỉ bởi sự nghiệp thi đấu đồ sộ mà còn bởi tình yêu dành cho Neymar.

Theo tiết lộ, tiền vệ sinh năm 1990 đã đặt tên con trai đầu lòng là Neymar. Quyết định này không chỉ xuất phát từ riêng Godoy mà còn nhận được sự đồng thuận từ người vợ Tatiana Perez, bạn gái của anh từ năm 16 tuổi và hiện là bạn đời.

Những người thân của các tuyển thủ Panama cho biết cả hai cùng thống nhất lựa chọn cái tên này. Cậu bé Neymar Godoy chào đời ngày 3/7/2011, chỉ ít ngày trước khi Neymar cùng Santos vô địch Copa Libertadores.

Dù chỉ hơn thần tượng người Brazil hai tuổi, Godoy luôn dành sự ngưỡng mộ đặc biệt cho tài năng của cựu sao Barcelona và PSG.

Bản thân Godoy không sở hữu kỹ thuật hay khả năng tạo đột biến như Neymar, nhưng anh vẫn được xem là một trong những cầu thủ hay nhất lịch sử bóng đá Panama. Tiền vệ 36 tuổi bắt đầu khoác áo đội tuyển quốc gia từ năm 2010 và đã có 157 lần ra sân.

Kể từ năm 2020, Godoy trở thành đội trưởng của Panama, minh chứng cho vị thế và tầm ảnh hưởng của anh trong phòng thay đồ lẫn trên sân cỏ. Với kinh nghiệm dày dạn cùng vai trò thủ lĩnh, Godoy tiếp tục là niềm hy vọng lớn của đội bóng Trung Mỹ tại World Cup 2026.

Giờ đây, sau hơn một thập kỷ cống hiến, huyền thoại sống của bóng đá Panama đang hướng đến kỳ World Cup thứ hai trong sự nghiệp, cùng khát vọng giúp đội tuyển làm nên dấu mốc lịch sử mới trên sân khấu lớn nhất hành tinh.

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