Kane có thể giành Quả bóng vàng

Số bàn thắng bùng nổ trong màu áo Bayern Munich giúp Harry Kane được đánh giá là ứng viên nặng ký cho Quả bóng vàng 2026, bất kể tuyển Anh có vô địch World Cup hay không.

Harry Kane có mùa giải thăng hoa cùng Bayern Munich.

Harry Kane đang bước vào World Cup 2026 với vị thế của một trong những tiền đạo đáng gờm nhất thế giới. Sau mùa giải thăng hoa cùng Bayern Munich, chân sút người Anh được nhiều chuyên gia xem là ứng viên thực sự trong cuộc đua Quả bóng vàng.

Mới đây, cựu danh thủ Robbie Fowler cho rằng Kane không nhất thiết phải vô địch World Cup để có cơ hội giành danh hiệu cá nhân cao quý nhất bóng đá thế giới. Theo huyền thoại Liverpool, những gì tiền đạo 32 tuổi thể hiện trong màu áo Bayern đã đủ sức thuyết phục giới chuyên môn.

“Cậu ấy đã chứng minh được đẳng cấp của mình từ lâu rồi”, Fowler nhận định khi nói về cơ hội đoạt Quả bóng vàng của Kane.

Mùa giải 2025/26 chứng kiến phong độ ghi bàn đáng kinh ngạc của đội trưởng tuyển Anh. Kane ghi tới 61 bàn sau 51 trận trên mọi đấu trường, góp công lớn giúp Bayern Munich giành cú đúp Bundesliga và Cúp Quốc gia Đức.

Không chỉ duy trì hiệu suất ghi bàn ổn định ở cấp CLB, Kane còn tiếp tục là đầu tàu của tuyển Anh. Anh hiện sở hữu 78 bàn thắng quốc tế và đang hướng đến cột mốc 100 bàn trong màu áo "Tam sư". World Cup 2026 cũng là cơ hội để tiền đạo sinh năm 1993 săn danh hiệu Chiếc giày vàng thứ hai trong sự nghiệp.

Theo Fowler, Kane hoàn toàn xứng đáng được đặt ngang hàng với những ứng viên hàng đầu như Ousmane Dembele hay Lamine Yamal.

Bản thân Kane cũng không giấu tham vọng chinh phục Quả bóng vàng. Tiền đạo người Anh thừa nhận việc vô địch World Cup sẽ giúp anh có thêm lợi thế trong cuộc đua, đặc biệt nếu tuyển Anh lần đầu bước lên đỉnh thế giới kể từ năm 1966.

Lần gần nhất một cầu thủ Anh giành Quả bóng vàng là Michael Owen vào năm 2001. Sau 25 năm chờ đợi, Kane đang đứng trước cơ hội trở thành người kế nhiệm, với hành trang là mùa giải hay nhất sự nghiệp và một kỳ World Cup đầy kỳ vọng phía trước.

Bảng xếp hạng thú vị của Kane trong lúc chuẩn bị cho World Cup Đặt chân đến Mỹ, điều đầu tiên Harry Kane đăng tải trên trang cá nhân không phải là các yếu tố chuyên môn mà là thứ hạng các món ăn yêu thích của anh.