Kane giàu có gấp nhiều lần dàn sao tuyển Anh

3. Jude Bellingham – 40 triệu bảng: Ngôi sao của Real Madrid là một trong những gương mặt có sức hút thương mại lớn nhất tuyển Anh. Bellingham trở nên giàu sụ nhờ bản hợp đồng hậu hĩnh tại Bernabeu, cũng như hàng loạt hợp đồng với Adidas, Louis Vuitton và EA Sports.