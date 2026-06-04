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Thể thao World Cup 2026

Kane giàu có gấp nhiều lần dàn sao tuyển Anh

  • Thứ năm, 4/6/2026 06:17 (GMT+7)
  • 12 giờ trước

Dàn sao tuyển Anh dự World Cup 2026 sở hữu khối tài sản đáng mơ ước, trong đó Harry Kane thống trị tuyệt đối bảng xếp hạng giàu có.

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1. Harry Kane – 110 triệu bảng: Đội trưởng tuyển Anh đứng đầu bảng xếp hạng nhờ mức lương cao tại Bayern Munich cùng các hợp đồng quảng cáo giá trị, nổi bật là thỏa thuận dài hạn với Skechers. Con số này giúp chân sút 32 tuổi trở thành một trong những vận động viên giàu nhất Vương quốc Anh.
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2. Marcus Rashford – 65 triệu bảng: Tiền đạo 28 tuổi tích lũy khối tài sản lớn từ hợp đồng thi đấu, các thương vụ quảng bá thương hiệu cùng danh mục đầu tư bất động sản, xe sang và đồng hồ xa xỉ.
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3. Jude Bellingham – 40 triệu bảng: Ngôi sao của Real Madrid là một trong những gương mặt có sức hút thương mại lớn nhất tuyển Anh. Bellingham trở nên giàu sụ nhờ bản hợp đồng hậu hĩnh tại Bernabeu, cũng như hàng loạt hợp đồng với Adidas, Louis Vuitton và EA Sports.
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4. Jordan Pickford – 36 triệu bảng: Thủ thành số một của "Tam sư" duy trì nguồn thu ổn định từ Everton và các hợp đồng tài trợ thể thao.
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5. Bukayo Saka – 23,5 triệu bảng: Biểu tượng mới của Arsenal liên tục gia tăng giá trị thương hiệu sau những thành công ở cấp CLB lẫn đội tuyển quốc gia.
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6. John Stones – 22 triệu bảng: Trung vệ vừa chia tay Manchester City tích lũy tài sản đáng kể sau nhiều năm chinh phục các danh hiệu lớn tại sân Etihad.
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7. Ollie Watkins – 21 triệu bảng: Tiền đạo Aston Villa hưởng lợi từ mức lương cao cùng nhiều hợp đồng quảng bá thương hiệu.
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8. Declan Rice – 20 triệu bảng: Ngôi sao tuyến giữa Arsenal sở hữu mức thu nhập hàng đầu Premier League và nhiều đối tác tài trợ danh tiếng.
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9. Jordan Henderson – 19,5 triệu bảng: Dù không còn ở đỉnh cao sự nghiệp, cựu đội trưởng Liverpool vẫn nằm trong nhóm cầu thủ giàu nhất tuyển Anh.
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10. Ivan Toney – 15 triệu bảng: Mức lương khổng lồ tại Al-Ahli giúp chân sút này nhanh chóng gia nhập nhóm ngôi sao có tài sản lớn nhất của "Tam sư". Đáng chú ý, Kane sở hữu khối tài sản cao gấp gần 7,5 lần Toney và bỏ xa mọi đồng đội trong danh sách giàu có của tuyển Anh tại World Cup 2026.
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Minh Nghi

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