Messi dạo chơi ngày về nhà
Chỉ trong vòng hiệp đấu đầu tiên trận gặp Zambia, Messi đã chứng minh cho thế giới thấy rằng anh thật sự đã sẵn sàng cho hành trình bảo vệ ngôi vương tại World Cup
Sáng 1/4, Nhật Bản xuất sắc đả bại tuyển Anh với tỷ số 1-0 trong trận giao hữu quốc tế diễn ra tại sân Wembley.
Tối 31/3, tuyển Việt Nam giành chiến thắng thuyết phục với tỷ số 3-1 trước Malaysia thuộc thuộc vòng loại Asian Cup 2027.
Dàn WAGs của các tuyển thủ Việt Nam có mặt từ sớm để cổ vũ cho thầy trò HLV Kim Sang-sik ở trận gặp Malaysia vào tối 31/3.
Những ngôi sao hàng đầu thế giới không chỉ là nhân tố định đoạt kết quả trên sân mà còn góp phần định hình cục diện và sức hấp dẫn của World Cup 2026.
Với các CLB, FIFA Days đồng nghĩa với rủi ro, khi mỗi đợt tập trung đội tuyển là một bài toán đau đầu mang tên ''lực lượng''
Tối 30/3, tuyển Malaysia giấu kín chiến thuật trước màn đối đầu Việt Nam khi dàn cầu thủ tập luyện mà không có số áo tại sân Thiên Trường.
Sức hút của trận đấu giữa tuyển Việt Nam với Malaysia quá lớn khiến nhiều CĐV có vé nhưng không thể vào, tạo ra sự hỗn loạn trước giờ bóng lăn.
Công cuộc sẵn sàng cho giải đấu lớn nhất trong năm của các đội tuyển đang vô cùng khác nhau. Có đội đến sự yên tâm, trông chờ nhưng đi kèm với đó là những nỗi lo khôn nguôi.
Những linh vật World Cup không chỉ là biểu tượng văn hóa mà còn trở thành ký ức khó quên, góp phần định hình bản sắc riêng cho từng kỳ ngày hội bóng đá lớn nhất hành tinh.
Tối 29/3, tuyển Việt Nam xuất phát đi Ninh Bình chuẩn bị cho trận gặp Malaysia. Nhiều người hâm mộ tới và xin chụp ảnh cùng các tuyển thủ.