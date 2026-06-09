Tuyển Tây Ban Nha dễ dàng đè bẹp Peru

Với đẳng cấp vượt trội, đội tuyển Tây Ban Nha dễ dàng đánh bại Peru với tỷ số 3-1 ở trận giao hữu diễn ra vào sáng 9/6.

Tây Ban Nha không gặp nhiều khó khăn để đánh bại Peru

Trận giao hữu trên sân vận động Estadio Cuauhtemoc (Mexico) là màn tổng duyệt quan trọng của thầy trò Luis de la Fuente trước thềm World Cup 2026. Với vị thế ứng cử viên vô địch, Tây Ban Nha nhanh chóng áp đặt lối chơi ngay sau tiếng còi khai cuộc.

Chỉ mất 2 phút để "La Roja" có bàn mở tỷ số. Trung vệ trẻ Pau Cubarsi thực hiện đường chuyền xuyên tuyến tinh tế cho Mikel Oyarzabal. Tiền đạo của Real Sociedad xoay người dứt điểm quyết đoán từ khoảng cách chừng 25 m, đánh bại thủ thành Gallese. Đây là trận đấu thứ sáu liên tiếp Oyarzabal lập công trong màu áo đội tuyển quốc gia.

Tây Ban Nha duy trì quyền kiểm soát bóng lên tới 73% và liên tục dồn ép đối thủ. Phút 32, cách biệt được nhân đôi sau một pha phối hợp bài bản của các cầu thủ thuộc biên chế Barcelona. Ferran Torres thoát xuống bên cánh phải trước khi căng ngang chuẩn xác để Pedri đệm bóng cận thành, nâng tỷ số lên 2-0.

Bước sang hiệp hai, HLV De la Fuente thực hiện hàng loạt thay đổi nhân sự, bao gồm việc đưa thủ môn David Raya và các ngôi sao như Dani Olmo, Gavi vào sân. Phút 53, từ nỗ lực tạt bóng của Yeremi Pino, thủ môn Gallese lúng túng đẩy bóng thẳng về lưới nhà, giúp Tây Ban Nha dẫn trước 3-0.

Phút 66, Peru bất ngờ tìm được bàn gỡ danh dự. Marcos Lopez thực hiện đường chuyền loại bỏ toàn bộ hàng phòng ngự Tây Ban Nha, tạo điều kiện cho Jairo Velez băng xuống dứt điểm lạnh lùng hạ gục David Raya.

Dù phải nhận bàn thua, Tây Ban Nha vẫn làm chủ hoàn toàn cục diện trong những phút còn lại. Chiến thắng 3-1 giúp "La Roja" nối dài mạch bất bại lên con số 29 trận liên tiếp (21 thắng, 8 hòa). Sau trận đấu này, nhà đương kim vô địch EURO sẽ hướng đến World Cup 2026 bằng màn chạm trán Cape Verde.

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