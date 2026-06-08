Rodri đau đớn sau pha vào bóng của Gavi

Rodri nằm sân đau đớn sau pha vào bóng của Gavi trong buổi tập của tuyển Tây Ban Nha, tạo nên nỗi lo lớn trước ngày khai màn World Cup 2026.

Pha vào bóng quyết liệt của Gavi với Rodri trên sân tập.

Chỉ còn hơn một tuần trước trận ra quân World Cup 2026, tuyển Tây Ban Nha đã trải qua phen hú vía ngay trên sân tập. Nhân vật trung tâm của sự cố là Gavi và Rodri, hai tiền vệ trụ cột trong kế hoạch của HLV Luis de la Fuente.

Theo truyền thông Tây Ban Nha, tình huống xảy ra trong một buổi đấu tập tại Chattanooga (Mỹ), nơi La Roja đang hoàn tất những bước chuẩn bị cuối cùng cho giải đấu.

Với phong cách thi đấu quyết liệt quen thuộc, Gavi lao vào tranh chấp bóng và vô tình đạp thẳng gầm giày xuống mắt cá chân của Rodri. Tiền vệ thuộc biên chế Manchester City lập tức ngã xuống sân trong đau đớn.

Hình ảnh Rodri ôm chân nhăn nhó khiến ban huấn luyện cùng các đồng đội không khỏi lo lắng. Trong vài phút, nguy cơ mất cầu thủ quan trọng nhất tuyến giữa trước World Cup hiện hữu rõ ràng hơn bao giờ hết.

May mắn cho Tây Ban Nha, những lo ngại ban đầu đã không trở thành hiện thực. Sau khi được đội ngũ y tế chăm sóc, Rodri có thể đứng dậy và hoàn thành phần còn lại của buổi tập dù vẫn có dấu hiệu tập tễnh.

Rodri tỏ ra đau đớn sau pha va chạm.

Sự việc cũng khiến Gavi lập tức tiến tới xin lỗi người đàn anh. Dù không cố ý, pha bóng của tiền vệ Barcelona một lần nữa cho thấy sự máu lửa vốn là thương hiệu của anh từ khi ra mắt đội tuyển quốc gia.

Bên cạnh nỗi lo mang tên Rodri, HLV De la Fuente vẫn đang theo dõi sát tình trạng của Lamine Yamal và Nico Williams. Cả hai tiếp tục tập hồi phục sau chấn thương cơ và nhiều khả năng sẽ không góp mặt ở trận giao hữu cuối cùng gặp Peru vào ngày 9/6.

Tây Ban Nha sẽ lên đường sang Mexico trong những ngày tới trước khi bước vào trận mở màn World Cup gặp Cape Verde vào ngày 15/6. Sau sự cố trên sân tập, điều mà ban huấn luyện La Roja mong muốn nhất lúc này có lẽ không phải những màn trình diễn bùng nổ, mà là giữ nguyên vẹn lực lượng cho ngày hội bóng đá lớn nhất hành tinh.

Sức hấp dẫn mang tên Yamal Lamine Yamal không chỉ là niềm hy vọng lớn nhất của tuyển Tây Ban Nha mà còn là một trong những gương mặt được chờ đợi nhất tại World Cup 2026 nhờ tài năng đặc biệt.