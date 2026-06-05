Barcelona chọn sẵn người thay Flick

Sự thành công của Cesc Fabregas tại Como khiến Barcelona xem cựu tiền vệ người Tây Ban Nha là ứng viên hàng đầu cho chiếc ghế HLV sau thời Hansi Flick.

Flick sẽ không gắn bó lâu dài với Barca.

Hansi Flick vừa gia hạn hợp đồng với Barcelona đến tháng 6/2028, nhưng đội chủ sân Camp Nou bắt đầu tính toán cho tương lai xa hơn.

Theo Catalunya Radio, Cesc Fabregas hiện là cái tên được ban lãnh đạo Barcelona đánh giá cao nhất cho vị trí HLV trưởng trong trường hợp Flick chia tay đội bóng sau khi hết hợp đồng.

Những cuộc trao đổi ban đầu giữa các bên được cho là đã diễn ra, cho thấy Barca đang chuẩn bị từ rất sớm cho quá trình chuyển giao.

Niềm tin của Joan Laporta và Deco dành cho Flick vẫn rất lớn. Nhà cầm quân người Đức giúp Barcelona duy trì vị thế cạnh tranh ở châu Âu và tiếp tục xây dựng lối chơi giàu bản sắc.

Tuy nhiên, chính Flick nhiều lần thừa nhận không có kế hoạch gắn bó quá lâu với nghề huấn luyện.

Chiến lược gia người Đức từng chia sẻ rằng việc dẫn dắt một CLB đỉnh cao suốt 10 năm như Pep Guardiola là điều phi thường và ông không nghĩ bản thân sẽ làm điều tương tự tại Camp Nou.

Trong bối cảnh đó, Fabregas nổi lên như lựa chọn lý tưởng. Cựu tiền vệ tuyển Tây Ban Nha đang gây tiếng vang lớn khi dẫn dắt Como.

Dưới sự chỉ đạo của nhà cầm quân 39 tuổi, CLB Italy đạt những bước tiến vượt bậc và lần đầu tiên trong lịch sử giành quyền dự Champions League.

Không chỉ sở hữu triết lý bóng đá hiện đại, Fabregas còn là sản phẩm của La Masia và có mối liên kết sâu sắc với Barcelona. Đây được xem là yếu tố giúp ông ghi điểm lớn trong mắt Laporta và Deco.

Ngoài Fabregas, Barcelona vẫn theo dõi sát tình hình của Luis Enrique. HLV người Tây Ban Nha vừa cùng PSG bảo vệ thành công chức vô địch Champions League mùa thứ hai liên tiếp, qua đó tiếp tục khẳng định vị thế trong nhóm chiến lược gia hàng đầu thế giới.

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