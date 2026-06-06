Tiền đạo 45 tuổi gây sốc

Ở tuổi 45, cựu tuyển thủ Tây Ban Nha, Dani Guiza, vẫn chưa có ý định chia tay sân cỏ.

Guiza thi đấu bền bỉ ở tuổi 45.

Sau khi chia tay Jerez Industrial, Guiza nhanh chóng tìm được bến đỗ mới. CLB Trebujena (đang thi đấu tại giải Hạng 7 Tây Ban Nha) đã chính thức công bố bản hợp đồng với chân sút kỳ cựu.

Trong thông báo trên trang chủ CLB, Trebujena nhấn mạnh rằng kinh nghiệm, đẳng cấp và bản năng săn bàn của Guiza sẽ mang lại giá trị lớn cho đội bóng trong mùa giải tới. Đại diện đội bóng cũng khẳng định sự xuất hiện của cựu tuyển thủ Tây Ban Nha không chỉ giúp nâng cao chất lượng chuyên môn mà còn tạo động lực cho các cầu thủ trẻ.

Tại Trebujena, Guiza tiếp tục khoác áo số 14, con số gắn liền với giai đoạn huy hoàng nhất trong sự nghiệp của chân sút này. Khi còn ở đỉnh cao phong độ, Guiza từng thi đấu cho hàng loạt CLB tại La Liga như Mallorca hay Getafe. Năm 2008, anh ghi 27 bàn tại La Liga trong màu áo Mallorca, trở thành một trong những tiền đạo nội địa gây ấn tượng nhất giải đấu.

Sau đó, chân sút này còn xuất ngoại để khoác áo Fenerbahce trong giai đoạn 2008-2011, ghi 23 bàn sau 68 lần ra sân. Trong màu áo đội tuyển Tây Ban Nha, Guiza có 6 pha lập công sau 21 trận đấu. Anh từng cùng tập thể "La Roja" vô địch EURO 2008.

Dù đã bước sang tuổi 45, khi nhiều tiền đạo cùng thế hệ từ lâu đã giải nghệ, Guiza vẫn chưa đánh mất nhiệt huyết với trái bóng tròn. Anh nhận được sự kính nể từ nhiều đồng nghiệp tại Tây Ban Nha nhờ sự bền bỉ đáng kinh ngạc.

World Cup 2026: thời cơ vàng của tuyển Tây Ban Nha Với dàn cầu thủ bùng nổ, lối chơi giàu tốc độ và bản lĩnh ngày càng hoàn thiện, tuyển Tây Ban Nha được đánh giá đang sở hữu một ''thế hệ vàng'' để chinh phục World Cup 2026.