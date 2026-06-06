Bạn có thể chuyển sang phiên bản mobile rút gọn của Tri thức trực tuyến nếu mạng chậm. Đóng
M

Thể thao

Tiền đạo 45 tuổi gây sốc

  • Thứ bảy, 6/6/2026 20:37 (GMT+7)
  • 36 phút trước

Ở tuổi 45, cựu tuyển thủ Tây Ban Nha, Dani Guiza, vẫn chưa có ý định chia tay sân cỏ.

Guiza thi đấu bền bỉ ở tuổi 45.

Sau khi chia tay Jerez Industrial, Guiza nhanh chóng tìm được bến đỗ mới. CLB Trebujena (đang thi đấu tại giải Hạng 7 Tây Ban Nha) đã chính thức công bố bản hợp đồng với chân sút kỳ cựu.

Trong thông báo trên trang chủ CLB, Trebujena nhấn mạnh rằng kinh nghiệm, đẳng cấp và bản năng săn bàn của Guiza sẽ mang lại giá trị lớn cho đội bóng trong mùa giải tới. Đại diện đội bóng cũng khẳng định sự xuất hiện của cựu tuyển thủ Tây Ban Nha không chỉ giúp nâng cao chất lượng chuyên môn mà còn tạo động lực cho các cầu thủ trẻ.

Tại Trebujena, Guiza tiếp tục khoác áo số 14, con số gắn liền với giai đoạn huy hoàng nhất trong sự nghiệp của chân sút này. Khi còn ở đỉnh cao phong độ, Guiza từng thi đấu cho hàng loạt CLB tại La Liga như Mallorca hay Getafe. Năm 2008, anh ghi 27 bàn tại La Liga trong màu áo Mallorca, trở thành một trong những tiền đạo nội địa gây ấn tượng nhất giải đấu.

Sau đó, chân sút này còn xuất ngoại để khoác áo Fenerbahce trong giai đoạn 2008-2011, ghi 23 bàn sau 68 lần ra sân. Trong màu áo đội tuyển Tây Ban Nha, Guiza có 6 pha lập công sau 21 trận đấu. Anh từng cùng tập thể "La Roja" vô địch EURO 2008.

Dù đã bước sang tuổi 45, khi nhiều tiền đạo cùng thế hệ từ lâu đã giải nghệ, Guiza vẫn chưa đánh mất nhiệt huyết với trái bóng tròn. Anh nhận được sự kính nể từ nhiều đồng nghiệp tại Tây Ban Nha nhờ sự bền bỉ đáng kinh ngạc.

World Cup 2026: thời cơ vàng của tuyển Tây Ban Nha Với dàn cầu thủ bùng nổ, lối chơi giàu tốc độ và bản lĩnh ngày càng hoàn thiện, tuyển Tây Ban Nha được đánh giá đang sở hữu một ''thế hệ vàng'' để chinh phục World Cup 2026.

Mục Thể thao giới thiệu Soccernomics của hai tác giả Simon Kuper và Stefan Szymanski, cuốn sách phơi bày phần nào sự thật về nền công nghiệp bóng đá với đại diện tiêu biểu là những ông lớn như Real Madrid, Barcelona, Manchester United...

Duy Luân

dani guiza Tuyển Tây Ban Nha dani guiza tây ban nha

    Đọc tiếp

    Klopp co cau tra loi cho Real Madrid hinh anh

    Klopp có câu trả lời cho Real Madrid

    4 giờ trước 17:20 6/6/2026

    0

    Phía HLV Jurgen Klopp bác bỏ mọi liên hệ với Real Madrid, qua đó giáng đòn mạnh vào tham vọng tranh cử của Enrique Riquelme.

    Messi trinh lang 'vu khi' moi tai World Cup hinh anh

    Messi trình làng 'vũ khí' mới tại World Cup

    5 giờ trước 16:09 6/6/2026

    0

    Lionel Messi vừa chính thức trình làng mẫu giày mới mang tên "The Last Tango" với thiết kế mang đậm hơi thở lịch sử và niềm tự hào của dân tộc Argentina.

    Bạn có thể quan tâm

    XEM NHIỀU

    Xem thêm

    Chúng tôi sử dụng cookie để cải thiện trải nghiệm của bạn. Tìm hiểu về Chính sách Cookie tại đây

    Từ chối Đồng ý