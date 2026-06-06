Dù Anh và Tây Ban Nha đang sở hữu nhiều ngôi sao hàng đầu thế giới, đội tuyển Pháp mới là cái tên dẫn đầu về giá trị đội hình tại World Cup 2026.

Pháp là đội tuyển đắt giá nhất World Cup 2026. Ảnh: Reuters.

Sau khi danh sách 1.248 cầu thủ tham dự ngày hội bóng đá lớn nhất hành tinh được công bố, các thống kê từ Transfermarkt cho thấy tuyển Pháp là đội tuyển có giá trị đội hình cao nhất giải đấu. Tổng giá trị của 26 cầu thủ do HLV Didier Deschamps triệu tập lên tới 1,53 tỷ euro, tương đương trung bình 58,7 triệu euro mỗi cầu thủ.

Sức mạnh của "Les Bleus" được nâng tầm đáng kể nhờ những ngôi sao đắt giá nhất thế giới hiện nay. Kylian Mbappe tiếp tục giữ mức định giá 200 triệu euro, trong khi Michael Olise cũng vươn lên mốc 150 triệu euro sau mùa giải bùng nổ trong màu áo Bayern Munich.

Pháp sở hữu dàn ngôi sao đắt giá. Ảnh: Reuters.

Xếp ngay sau Pháp là đội tuyển Anh với tổng giá trị đội hình đạt 1,331 tỷ euro. "Tam sư" sở hữu hàng loạt ngôi sao đắt giá như Jude Bellingham, người được định giá 140 triệu euro, cùng Declan Rice và Bukayo Saka, những cầu thủ đều chạm mốc 120 triệu euro.

Đứng thứ ba là Tây Ban Nha, nhà đương kim vô địch châu Âu. Đội bóng xứ bò tót sở hữu đội hình trị giá khoảng 1,26 tỷ euro. Hai cái tên nổi bật nhất là Lamine Yamal và Pedri, lần lượt được định giá 200 triệu euro và 150 triệu euro. Trung bình mỗi cầu thủ trong danh sách 26 người của Tây Ban Nha có giá trị khoảng 48 triệu euro.

Ngoài ba đội tuyển dẫn đầu, Bồ Đào Nha cũng vượt mốc 1 tỷ euro và được đánh giá là một trong những ứng viên nặng ký cho chức vô địch World Cup 2026.

Đáng chú ý, Na Uy đã vươn lên vị trí thứ 9 trên bảng xếp hạng với tổng giá trị đội hình khoảng 600 triệu euro. Thành tích này chủ yếu đến từ Erling Haaland, chân sút được định giá 200 triệu euro. Hiện tại, Haaland, Mbappe và Yamal là ba cầu thủ duy nhất trên thế giới đạt mức định giá 200 triệu euro theo Transfermarkt.

Dàn sao tuyển Pháp ngày hội quân Chiều ngày 30/5, đoạn clip ghi lại hình ảnh hội quân của các ngôi sao tuyển Pháp trước thềm World Cup 2026 nhận được rất nhiều sự chú ý trên các trang mạng xã hội