Vượt Argentina, ứng viên vô địch World Cup 2026 lộ diện

Dù vậy, đội bóng của Didier Deschamps vẫn khiến người hâm mộ hoài nghi bởi sự thiếu ổn định trong lối chơi. Nếu Kylian Mbappe và các đồng đội tìm được sự hiệu quả trong những trận cầu lớn, Pháp hoàn toàn có thể nâng cao chiếc cúp vàng lần thứ ba trong lịch sử.