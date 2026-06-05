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Thể thao World Cup 2026

Vượt Argentina, ứng viên vô địch World Cup 2026 lộ diện

  • Thứ sáu, 5/6/2026 18:27 (GMT+7)
  • 2 giờ trước

Siêu máy tính Opta chỉ ra 5 đội tuyển khả năng cao vô địch World Cup 2026, với Tây Ban Nha được đánh giá là ứng viên số một.

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1. Tây Ban Nha (16,1%): Theo đánh giá của nhiều chuyên gia và mô phỏng từ siêu máy tính Opta, Tây Ban Nha là ứng viên số một cho chức vô địch World Cup 2026. Sau chức vô địch EURO 2024, "La Roja" tiếp tục duy trì bộ khung ổn định cùng lứa cầu thủ trẻ ngày càng trưởng thành.
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Dưới sự dẫn dắt của HLV Luis de la Fuente, Tây Ban Nha trình diễn thứ bóng đá hiện đại, giàu năng lượng và hiệu quả. Với sự kết hợp giữa kinh nghiệm và sức trẻ, đội bóng xứ bò tót được xem là tập thể hoàn thiện nhất trước khi World Cup 2026 khởi tranh.
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2. Pháp (13%): Sở hữu chiều sâu đội hình đáng ghen tị, Pháp được xem là ứng viên sáng giá nhất cạnh tranh với Tây Ban Nha. Hàng công của "Les Bleus" quy tụ hàng loạt ngôi sao đẳng cấp thế giới, trong khi các tuyến còn lại cũng không thiếu những cầu thủ hàng đầu châu Âu.
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Dù vậy, đội bóng của Didier Deschamps vẫn khiến người hâm mộ hoài nghi bởi sự thiếu ổn định trong lối chơi. Nếu Kylian Mbappe và các đồng đội tìm được sự hiệu quả trong những trận cầu lớn, Pháp hoàn toàn có thể nâng cao chiếc cúp vàng lần thứ ba trong lịch sử.
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3. Anh (11,2%): Cứ mỗi giải đấu lớn, tuyển Anh lại được xếp vào nhóm ứng viên hàng đầu. "Tam sư" sở hữu dàn sao trải đều ở mọi tuyến với những cái tên như Harry Kane, Jude Bellingham, Declan Rice hay Anthony Gordon.
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Khác biệt lớn nhất lần này nằm trên băng ghế huấn luyện. Thomas Tuchel mạnh dạn loại bỏ nhiều ngôi sao để xây dựng đội hình theo triết lý riêng. Nếu chiến lược gia người Đức tìm ra công thức tối ưu cho tập thể giàu tài năng này, tuyển Anh đủ khả năng chấm dứt cơn khát danh hiệu kéo dài suốt nhiều thập kỷ.

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4. Bồ Đào Nha (7%): Dù Cristiano Ronaldo bước sang tuổi 41, Bồ Đào Nha vẫn sở hữu một trong những đội hình chất lượng nhất giải đấu. Tuyến giữa với Vitinha, Joao Neves và Bruno Fernandes được đánh giá thuộc hàng mạnh nhất thế giới hiện nay, đủ sức kiểm soát bất kỳ đối thủ nào.
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Điểm đáng chú ý là Ronaldo không còn phải gánh vác mọi trọng trách như trước. Nếu HLV Roberto Martinez xây dựng được hệ thống khai thác tối đa sức mạnh tập thể, Seleccao hoàn toàn có thể mơ về chức vô địch World Cup đầu tiên trong lịch sử.
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5. Argentina (10,4%): Nhà đương kim vô địch thế giới vẫn là ứng viên nặng ký tại World Cup 2026. Bộ khung từng đăng quang ở Qatar như Lionel Messi, Emiliano Martinez, Rodrigo De Paul, Alexis Mac Allister, Julian Alvarez hay Lautaro Martinez vẫn góp mặt, mang đến kinh nghiệm và bản lĩnh hiếm đội tuyển nào sánh kịp.
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Tuy nhiên, bài toán lớn nhất của HLV Lionel Scaloni nằm ở chính Messi. Siêu sao 39 tuổi không còn duy trì cường độ thi đấu như trước, buộc Argentina phải tìm ra sự cân bằng giữa giá trị biểu tượng và yếu tố chuyên môn. Nếu giải quyết được vấn đề này, "Albiceleste" hoàn toàn có thể bảo vệ thành công ngôi vương.

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Minh Nghi

World Cup 2026 World Cup 2026

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