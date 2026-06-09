Bước nhảy vọt của trung vệ 80 triệu euro trước World Cup

Trước thềm World Cup 2026, trung vệ Willian Pacho đang là một trong những niềm tự hào của bóng đá Ecuador.

Pacho là một trong những ngôi sao của tuyển Ecuador tại World Cup 2026.

Từ một cậu bé lớn lên trong khu phố nghèo tại Quininde, Pacho thực hiện bước nhảy vọt đáng kinh ngạc để trở thành một trong những hậu vệ được đánh giá cao nhất thế giới.

Sự thăng tiến của Pacho còn được thể hiện rõ qua giá trị chuyển nhượng. Từ mức định giá chỉ vài triệu euro khi còn thi đấu tại Ecuador, trung vệ này liên tục tăng giá sau những thời gian khoác áo Royal Antwerp, Eintracht Frankfurt và PSG.

Tháng 10/2024, thời điểm Pacho chỉ vừa gia nhập PSG được vài tháng, giá trị của cầu thủ này vào khoảng 40 triệu euro, theo Transfermarkt. Tuy nhiên, đến hiện tại, sau hai chức vô địch Champions League cùng hàng loạt danh hiệu lớn nhỏ, tuyển thủ Ecuador đã tăng gấp đôi giá trị (80 triệu euro), góp mặt trong nhóm những trung vệ đắt giá nhất thế giới.

Ban đầu, thương vụ Pacho gây ra không ít nghi ngờ bởi trung vệ người Ecuador chưa phải là một ngôi sao nổi tiếng. Tầm ảnh hưởng của anh khi đó chủ yếu đến từ quãng thời gian thi đấu tại Bundesliga. Tuy nhiên, chỉ sau một thời gian ngắn, Pacho đã chứng minh giá trị của mình.

Pacho đang là trụ cột của PSG. Ảnh: Reuters.

Dưới sự dẫn dắt của HLV Luis Enrique, Pacho trở thành nhân tố không thể thay thế nơi hàng thủ PSG. Khả năng tranh chấp, tốc độ cùng sự ăn ý với đội trưởng Marquinhos giúp anh góp công lớn trong hành trình chinh phục Champions League của đội bóng nước Pháp. Những màn trình diễn xuất sắc liên tiếp cũng góp phần đẩy giá trị của Pacho tăng vọt.

Ở tuổi 24, Pacho hiện là thủ lĩnh hàng phòng ngự tuyển Ecuador. Tại World Cup 2026, anh được kỳ vọng sẽ cùng Moises Caicedo (Chelsea) và Piero Hincapie (Arsenal) tạo nên bất ngờ trước các ông lớn của bóng đá thế giới.

Hành trình từ cậu bé nghèo ở Quininde đến một trong những trung vệ hàng đầu châu Âu đã biến Pacho thành câu chuyện truyền cảm hứng đặc biệt của bóng đá Ecuador.

Những cặp anh em tại World Cup 2026 World Cup 2026 không chỉ là sân khấu của những ngôi sao hàng đầu mà còn chứng kiến nhiều cặp anh em cùng sát cánh, viết nên những câu chuyện đặc biệt.