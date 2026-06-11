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Thể thao World Cup 2026

Tuyển Bỉ mượn cầu thủ ở World Cup

  • Thứ năm, 11/6/2026 09:35 (GMT+7)
  • 2 giờ trước

Tuyển Bỉ có quyết định khá đặc biệt trong quá trình chuẩn bị cho World Cup 2026 khi mượn thủ môn ít tên tuổi từ CLB Seattle Sounders để phục vụ các buổi tập tại Mỹ.

Max Anchor đóng vai trò thủ môn tập luyện của tuyển Bỉ.

Thầy trò HLV Rudi Garcia đang hoàn tất những bước chuẩn bị cuối cùng trước trận ra quân gặp Ai Cập vào ngày 16/6. Đội tuyển Bỉ hiện đóng quân tại thành phố Seattle, bang Washington và sử dụng cơ sở vật chất của Seattle Sounders trong suốt thời gian tập huấn.

Chính mối quan hệ hợp tác này mang đến một giải pháp bất ngờ cho ban huấn luyện "Quỷ đỏ". Theo truyền thông Bỉ, HLV Rudi Garcia muốn có thêm một thủ môn để các trận đấu đối kháng nội bộ diễn ra thuận lợi hơn và đảm bảo quân số cân bằng giữa hai đội hình.

Ban đầu, Bỉ dự định sử dụng thủ môn Maarten Vandevoordt của RB Leipzig cho vai trò này. Tuy nhiên, đội bóng Đức từ chối cho phép cầu thủ tham gia cùng đội tuyển theo hình thức đặc biệt đó.

Trước tình hình này, Liên đoàn Bóng đá Bỉ liên hệ với Seattle Sounders và nhận được sự hỗ trợ từ CLB MLS. Người được lựa chọn là Max Anchor, thủ môn người Canada mới 21 tuổi và hiện chỉ đóng vai trò thủ môn số 3 tại đội bóng Mỹ.

Anchor gần như là cái tên xa lạ với người hâm mộ bóng đá thế giới. Trong sự nghiệp chuyên nghiệp, anh mới có một lần ra sân cho Vancouver Whitecaps tại MLS trước khi chuyển đến Seattle Sounders.

Dù không nằm trong danh sách đăng ký chính thức của tuyển Bỉ và cũng không có quyền thi đấu tại World Cup, cơ hội được tập luyện cùng những ngôi sao hàng đầu như Kevin De Bruyne, Jeremy Doku hay Romelu Lukaku là trải nghiệm đáng nhớ đối với thủ thành trẻ người Canada.

Trước đó, Anh và Đức cũng từng áp dụng cách làm tương tự nhằm bổ sung nhân sự phục vụ các buổi tập. Thậm chí, tuyển Đức còn đưa thủ môn Jonas Urbig vào ảnh chụp tập thể của đội tuyển dù cầu thủ này không đủ điều kiện thi đấu.

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Minh Nghi

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