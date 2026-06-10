Vẻ gợi cảm của vợ Messi

Antonela Roccuzzo tiếp tục thu hút sự chú ý trên mạng xã hội khi khoe vóc dáng quyến rũ trong bộ bikini gợi cảm giữa lúc không khí World Cup 2026 nóng lên từng ngày.

Hình ảnh thu hút của vợ Messi.

Trên trang cá nhân, người đẹp Argentina đăng tải loạt hình ảnh mới ghi lại những khoảnh khắc nghỉ ngơi bên gia đình. Nổi bật nhất là bức ảnh Antonela diện bộ bikini họa tiết da báo kết hợp cùng chiếc mũ thời trang của thương hiệu Ruslan Baginskiy, khoe thân hình săn chắc và cuốn hút.

Không chỉ gây ấn tượng bởi sắc vóc nổi bật, Antonela còn thể hiện sự ủng hộ tuyệt đối dành cho Lionel Messi trước hành trình bảo vệ ngôi vương thế giới cùng tuyển Argentina. Trong loạt ảnh được chia sẻ, cô đăng tải một bức ảnh selfie trước gương với chiếc áo in hình chân dung của siêu sao đang khoác áo Inter Miami.

Bài đăng nhanh chóng nhận được hàng trăm nghìn lượt tương tác cùng lời khen từ người hâm mộ. Nhiều bình luận gọi Antonela là "nữ hoàng", trong khi không ít người dành lời ngợi khen cho gia đình hạnh phúc của cặp đôi nổi tiếng bậc nhất làng túc cầu.

Trong khi Antonela thu hút sự chú ý ngoài sân cỏ, Messi tập trung cho mục tiêu lớn nhất cùng tuyển Argentina. Sau chức vô địch World Cup 2022, thủ quân Argentina hướng tới kỳ tích bảo vệ thành công ngôi vương thế giới tại World Cup 2026.

Argentina bước vào giải đấu với tư cách đương kim vô địch và nằm cùng bảng J với Algeria, Áo và Jordan. Trận mở màn của đội bóng Nam Mỹ sẽ diễn ra vào ngày 17/6 gặp Algeria.