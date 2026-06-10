Messi tỏa sáng, Argentina đè bẹp Iceland

Ở trận giao hữu diễn ra sáng 10/6, Lionel Messi đóng góp một bàn thắng giúp Argentina đánh bại Iceland với tỷ số 3-0.

Lionel Messi góp công giúp Argentina đánh bại Iceland

Trong trận giao hữu chuẩn bị cho World Cup diễn ra tại sân vận động Jordan-Hare (Alabama), đội tuyển Argentina không gặp nhiều khó khăn để đánh bại Iceland với tỷ số 3-0. Điểm nhấn lớn nhất của trận đấu chính là màn trình diễn đẳng cấp của Lionel Messi dù anh chỉ xuất phát từ băng ghế dự bị.

Argentina nhập cuộc chủ động và sớm có bàn mở tỷ số ở phút thứ 8 nhờ công của tài năng trẻ Valentin Barco. Sau bàn thắng sớm, đoàn quân của Lionel Scaloni hoàn toàn kiểm soát thế trận. Tuy nhiên, phải đến khi Messi được tung vào sân ở phút 70 thay cho Giuliano Simeone, trận đấu mới thực sự bùng nổ.

"El Pulga" ngay lập tức mang đến sự khác biệt. Chỉ một phút sau khi vào sân, Messi thực hiện đường chọc khe tinh tế xé toang hàng phòng ngự Iceland, đặt Lautaro Martínez vào tư thế đối mặt. Thủ thành Elías Ólafsson buộc phải phạm lỗi với tiền đạo của Inter Milan trong vòng cấm, dẫn đến quả phạt đền cho "Albiceleste".

Trên chấm 11 m ở phút 72, Messi bình tĩnh dứt điểm tung lưới Iceland, nâng tỷ số lên 2-0. Chỉ mất đúng 2 phút góp mặt trên sân, siêu sao 36 tuổi trực tiếp in dấu giày vào bàn thắng, làm thỏa mãn sự kỳ vọng của gần 90.000 khán giả có mặt tại Alabama.

Trong những phút còn lại, Argentina tiếp tục tạo ra nhiều cơ hội nguy hiểm. Đến phút 87, Thiago Almada ấn định chiến thắng 3-0 cho nhà đương kim vô địch thế giới sau một tình huống dàn xếp tấn công bài bản.

Sau trận đấu này, Messi và các đồng đội sẽ chính thức bước vào hành trình của mình tại World Cup 2026 bằng màn chạm trán Algeria diễn ra vào sáng 17/6.

Sức hút đặc biệt mang tên Messi Dù không ghi bàn trong chiến thắng 2-0 của tuyển Argentina trước Honduras hôm 7/5, Messi vẫn nhận được tình cảm đặc biệt từ hàng chục nghìn CĐV trên khán đài.