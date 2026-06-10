Bạn có thể chuyển sang phiên bản mobile rút gọn của Tri thức trực tuyến nếu mạng chậm. Đóng
M

Thể thao World Cup 2026

Messi tỏa sáng, Argentina đè bẹp Iceland

  • Thứ tư, 10/6/2026 10:08 (GMT+7)
  • 1 giờ trước

Ở trận giao hữu diễn ra sáng 10/6, Lionel Messi đóng góp một bàn thắng giúp Argentina đánh bại Iceland với tỷ số 3-0.

Lionel Messi góp công giúp Argentina đánh bại Iceland

Trong trận giao hữu chuẩn bị cho World Cup diễn ra tại sân vận động Jordan-Hare (Alabama), đội tuyển Argentina không gặp nhiều khó khăn để đánh bại Iceland với tỷ số 3-0. Điểm nhấn lớn nhất của trận đấu chính là màn trình diễn đẳng cấp của Lionel Messi dù anh chỉ xuất phát từ băng ghế dự bị.

Argentina nhập cuộc chủ động và sớm có bàn mở tỷ số ở phút thứ 8 nhờ công của tài năng trẻ Valentin Barco. Sau bàn thắng sớm, đoàn quân của Lionel Scaloni hoàn toàn kiểm soát thế trận. Tuy nhiên, phải đến khi Messi được tung vào sân ở phút 70 thay cho Giuliano Simeone, trận đấu mới thực sự bùng nổ.

"El Pulga" ngay lập tức mang đến sự khác biệt. Chỉ một phút sau khi vào sân, Messi thực hiện đường chọc khe tinh tế xé toang hàng phòng ngự Iceland, đặt Lautaro Martínez vào tư thế đối mặt. Thủ thành Elías Ólafsson buộc phải phạm lỗi với tiền đạo của Inter Milan trong vòng cấm, dẫn đến quả phạt đền cho "Albiceleste".

Trên chấm 11 m ở phút 72, Messi bình tĩnh dứt điểm tung lưới Iceland, nâng tỷ số lên 2-0. Chỉ mất đúng 2 phút góp mặt trên sân, siêu sao 36 tuổi trực tiếp in dấu giày vào bàn thắng, làm thỏa mãn sự kỳ vọng của gần 90.000 khán giả có mặt tại Alabama.

Trong những phút còn lại, Argentina tiếp tục tạo ra nhiều cơ hội nguy hiểm. Đến phút 87, Thiago Almada ấn định chiến thắng 3-0 cho nhà đương kim vô địch thế giới sau một tình huống dàn xếp tấn công bài bản.

Sau trận đấu này, Messi và các đồng đội sẽ chính thức bước vào hành trình của mình tại World Cup 2026 bằng màn chạm trán Algeria diễn ra vào sáng 17/6.

Sức hút đặc biệt mang tên Messi Dù không ghi bàn trong chiến thắng 2-0 của tuyển Argentina trước Honduras hôm 7/5, Messi vẫn nhận được tình cảm đặc biệt từ hàng chục nghìn CĐV trên khán đài.

Ra mắt truyện tranh về chức vô địch World Cup của Messi

Cuốn truyện tranh "Lionel Messi: Đỉnh cao World Cup" tái hiện hành trình đăng quang tại World Cup 2022 của siêu sao người Argentina qua góc nhìn giàu hình ảnh và kiến thức bóng đá.

2 giờ trước

Messi bị nghi ngờ khả năng bảo vệ cúp vàng World Cup

Nhà báo nổi tiếng Julio Maldonado cho rằng Argentina không đủ sức bảo vệ ngôi vương tại World Cup 2026 và thậm chí khó góp mặt trong nhóm bốn đội mạnh nhất giải.

17 giờ trước

FIFA đã sai khi không để Messi đá trận khai mạc World Cup

World Cup 2026 chỉ còn ít ngày nữa sẽ khởi tranh, nhưng có một thực tế khá kỳ lạ: không nhiều người hâm mộ nhớ trận khai mạc diễn ra giữa những đội tuyển nào.

19:25 7/6/2026

Công thức vô địch World Cup có thật không?

How to Win the World Cup là cuốn sách đi tìm bí mật phía sau chiếc cúp vàng danh giá qua góc nhìn của các HLV hàng đầu như Scolari hay Parreira. Tác giả Chris Evans cho thấy không có công thức cố định nào dẫn đến vinh quang. Chiến thắng World Cup luôn là sự kết hợp giữa chiến thuật, ngôi sao, may mắn và cả những khoảnh khắc không thể lường trước.

Huy Trưởng

argentina lionel messi world cup argentina lionel messi world cup

    Đọc tiếp

    Dang sau that bai cua U19 Viet Nam hinh anh

    Đằng sau thất bại của U19 Việt Nam

    32 phút trước 10:48 10/6/2026

    0

    U19 Việt Nam dừng cuộc chơi từ vòng bảng U19 Đông Nam Á 2026, "nghiệt ngã" là từ ngữ mô tả chính xác nhất về hành trình của thầy trò HLV Yutaka Ikeuchi ở giải đấu này.

    Bạn có thể quan tâm

    XEM NHIỀU

    Xem thêm

    Chúng tôi sử dụng cookie để cải thiện trải nghiệm của bạn. Tìm hiểu về Chính sách Cookie tại đây

    Từ chối Đồng ý