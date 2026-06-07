FIFA đã sai khi không để Messi đá trận khai mạc World Cup

World Cup 2026 chỉ còn ít ngày nữa sẽ khởi tranh, nhưng có một thực tế khá kỳ lạ: không nhiều người hâm mộ nhớ trận khai mạc diễn ra giữa những đội tuyển nào.

Thậm chí, không ít người còn nghĩ lễ khai mạc sẽ được tổ chức tại Mỹ thay vì Mexico. Điều này phản ánh một nghịch lý đang tồn tại suốt hơn 20 năm qua, khi FIFA ngày càng ưu tiên để đội chủ nhà đá trận mở màn nhưng lại vô tình làm giảm sức hút của một trong những trận đấu đáng lẽ phải được chờ đợi nhất giải đấu.

Khi trận khai mạc World Cup không còn là trận đấu được cả thế giới mong đợi

Trong lịch sử World Cup, trận khai mạc từng là một sự kiện đặc biệt. Trước năm 2006, nhà đương kim vô địch thường được trao quyền thi đấu trận mở màn. Công thức này giúp FIFA bảo đảm rằng ngay từ ngày đầu tiên, người hâm mộ toàn cầu được chứng kiến đội bóng đáng chú ý nhất giải đấu ra sân.

Người ta vẫn nhớ trận khai mạc World Cup 1990 giữa Argentina và Cameroon. Đó là thời điểm cả thế giới hướng mắt về đội tuyển Argentina của Diego Maradona sau chức vô địch năm 1986. Tương tự, trận khai mạc World Cup 2002 giữa Pháp và Senegal cũng nhận được sự chú ý khổng lồ bởi người hâm mộ muốn xem đội tuyển Pháp của Zinedine Zidane sẽ bảo vệ ngôi vương ra sao.

Thế nhưng kể từ World Cup 2006, FIFA thay đổi cách tiếp cận. Đội chủ nhà được mặc định đá trận khai mạc nhằm tôn vinh quốc gia đăng cai và bảo đảm bầu không khí lễ hội trên khán đài.

Khi chủ nhà là những cường quốc bóng đá như Đức năm 2006 hay Brazil năm 2014, công thức này phát huy hiệu quả. Đức gặp Costa Rica trong trận cầu có tới sáu bàn thắng, còn Brazil gặp Croatia luôn thu hút sự quan tâm nhờ vị thế của đội bóng từng năm lần vô địch thế giới.

Nhưng không phải chủ nhà nào cũng đủ sức hút truyền thông. World Cup 2010 khai mạc bằng trận Nam Phi gặp Mexico (giống hết trận khai mạc World Cup 2026). Đó là trận đấu tẻ nhạt đến mức chẳng mấy ai còn nhớ đến nó sau 16 năm. Tình cảnh tương tự diễn ra ở World Cup 2018 khi Nga gặp Saudi Arabia hay World Cup 2022 khi Qatar đối đầu Ecuador.

Đặc biệt là trận Qatar - Ecuador. Đó có lẽ là một trong những trận khai mạc ít được chờ đợi nhất lịch sử World Cup. Dù cả thế giới vẫn theo dõi lễ khai mạc hoành tráng, sự háo hức dành cho trận đấu gần như không đáng kể. Và World Cup 2026 đang đối mặt với nguy cơ tương tự với 2 đội từng đá trận khai mạc 16 năm trước.

World Cup cần những tên tuổi để thu hút sự chú ý.

Nếu theo công thức cũ, Messi sẽ đá trận khai mạc

Sự đặc biệt của World Cup 2026 nằm ở chỗ đây là giải đấu đầu tiên có ba quốc gia đồng đăng cai gồm Mỹ, Mexico và Canada. Tuy nhiên, nếu nhìn vào số lượng trận đấu được phân bổ, ai cũng hiểu Mỹ mới là trung tâm thực sự của giải đấu. Trong tổng số 104 trận đấu, Mỹ tổ chức tới 78 trận, còn Mexico và Canada mỗi nước chỉ được giao 13 trận.

Các trận bán kết và chung kết đều diễn ra trên đất Mỹ. Những sân vận động lớn nhất, hiện đại nhất và có doanh thu cao nhất cũng đều thuộc về nước Mỹ. Vì vậy, nhiều người hâm mộ mặc nhiên cho rằng lễ khai mạc cũng sẽ được tổ chức tại đây.

Thực tế, FIFA dành quyền tổ chức trận khai mạc cho Mexico như một sự ghi nhận đối với quốc gia từng hai lần đăng cai World Cup vào các năm 1970 và 1986. Đây phần nào được xem là sự "an ủi" khi Mexico chỉ đảm nhận một phần rất nhỏ trong tổng thể giải đấu.

Vấn đề nằm ở chỗ Mexico dù là đội tuyển mạnh nhất trong ba nước chủ nhà nhưng không phải là cái tên đủ sức tạo nên sức hút toàn cầu như Argentina, Brazil, Pháp hay Tây Ban Nha. Bởi vậy, trận khai mạc giữa Mexico và đối thủ của họ gần như không tạo được sự háo hức tương xứng với vị thế của ngày hội bóng đá lớn nhất hành tinh.

Nếu FIFA vẫn giữ công thức cũ, trận khai mạc năm nay có thể là Argentina gặp Algeria. Chỉ riêng sự xuất hiện của Lionel Messi và nhà đương kim vô địch thế giới cũng đủ khiến hàng tỷ khán giả chờ đợi.

Suy cho cùng, mục tiêu của trận khai mạc không chỉ là tôn vinh nước chủ nhà mà còn phải tạo ra sự phấn khích cho toàn bộ giải đấu. Trong khi lễ khai mạc luôn thu hút sự chú ý nhờ âm nhạc, ánh sáng và các màn trình diễn nghệ thuật, trận đấu khai mạc lại ngày càng trở nên mờ nhạt.

World Cup 2026 có thể tiếp tục cho thấy hạn chế của mô hình hiện tại. Và biết đâu sau giải đấu này, FIFA sẽ phải suy nghĩ lại về việc liệu trận mở màn nên thuộc về đội chủ nhà hay nên được trao cho đội đương kim vô địch, cái tên mà cả thế giới thực sự muốn xem ngay từ ngày đầu tiên.