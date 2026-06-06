Thông điệp của huyền thoại rock đã mất gửi Messi

Sự ra đi của huyền thoại nhạc rock Indio Solari khiến Argentina tiếc thương, đồng thời hé lộ một thông điệp đặc biệt ông từng dành cho Lionel Messi.

Messi cùng Argentina trên đường bảo vệ ngôi vương tại World Cup 2026.

Sự ra đi của Indio Solari ở tuổi 77 để lại khoảng trống lớn trong đời sống văn hóa Argentina. Giữa làn sóng tiếc thương, người hâm mộ bất ngờ được nghe một đoạn ghi âm chưa từng công bố mà huyền thoại nhạc rock này dành cho Lionel Messi.

Theo chương trình Y Ya Lo Ve trên nền tảng Love/St, Solari từng ghi lại một thông điệp gửi tới đội trưởng tuyển Argentina nhưng chưa bao giờ chuyển đến tận tay anh. Trong lời nhắn đó, ông ca ngợi Messi là một trong những biểu tượng thể thao vĩ đại nhất đất nước, người đã mang lại niềm vui cho hàng triệu người Argentina cũng như bạn bè quốc tế.

Nhạc sĩ huyền thoại bày tỏ sự ngưỡng mộ trước những gì Messi làm được trong suốt sự nghiệp và cho rằng siêu sao sinh năm 1987 xứng đáng tận hưởng một cuộc sống hạnh phúc sau tất cả những cống hiến cho bóng đá.

Điểm nhấn của đoạn ghi âm nằm ở câu nói cuối cùng, khi Solari nhắc đến World Cup với niềm tin tuyệt đối dành cho thủ quân của "Albiceleste": “Nếu cậu vô địch World Cup thêm lần nữa thì sao nhỉ? Cậu đủ khả năng làm điều đó, người anh em à. Cậu đủ sức mà".

Thông điệp nhanh chóng lan truyền mạnh mẽ trên mạng xã hội, đặc biệt trong bối cảnh Messi đang chuẩn bị cùng tuyển Argentina bảo vệ ngôi vương tại World Cup 2026.

Messi chia buồn sau sự ra đi của Solari.

Ngay sau khi tin buồn được xác nhận, Messi cũng đăng tải lời tri ân ngắn gọn trên Instagram. Chủ nhân 8 Quả bóng vàng khẳng định Solari sẽ luôn ở trong trái tim người dân Argentina và gửi lời tiễn biệt tới huyền thoại âm nhạc của đất nước.

HLV Lionel Scaloni cũng gửi lời chia buồn tới gia đình Solari trong buổi họp báo. Nhà cầm quân 48 tuổi cho rằng đây là mất mát lớn đối với Argentina bởi tầm ảnh hưởng mà nghệ sĩ này tạo ra vượt xa lĩnh vực âm nhạc.

Indio Solari từ lâu là biểu tượng văn hóa đại chúng tại Argentina. Những ca khúc của ông cùng ban nhạc Los Redondos xuất hiện thường xuyên trên các khán đài bóng đá suốt nhiều thập kỷ, trở thành một phần không thể tách rời của đời sống bóng đá xứ tango. Trong những ngày cả đất nước tiễn biệt ông, lời nhắn gửi dành cho Messi càng khiến nhiều người xúc động trước tình yêu mà Solari dành cho đội tuyển Argentina.

Messi tăng tốc trước thềm World Cup 2026 Lionel Messi đang bước vào giai đoạn chuẩn bị cuối cùng với cường độ tập luyện cao và quyết tâm đạt phong độ tốt nhất trước trận ra quân của Argentina tại World Cup 2026.