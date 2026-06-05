41 tuổi, Ronaldo vẫn thách thức thế giới

Khi Ronaldo, Modric hay Messi vẫn xuất hiện ở World Cup, bóng đá thế giới đang chứng kiến một cuộc nổi loạn hiếm thấy trước những giới hạn vốn được xem là bất biến của tuổi tác.

Ronaldo vẫn đang thách thức thời gian.

Năm 2016, Cristiano Ronaldo từng khiến nhiều người bật cười khi tuyên bố muốn giải nghệ ở tuổi 41 trong màu áo Real Madrid.

Thời điểm đó, phát biểu ấy giống một lời thách thức hơn là một kế hoạch thực tế. Bóng đá đỉnh cao vốn không dành cho những người ngoài 40 tuổi, đặc biệt với các cầu thủ tấn công. Cơ thể con người có giới hạn riêng. Tốc độ suy giảm, khả năng hồi phục chậm lại và chấn thương bắt đầu xuất hiện dày đặc hơn sau tuổi 35.

Nhưng mười năm sau, Ronaldo vẫn đứng ở đó.

Những lão tướng của bóng đá thế giới

Tại World Cup 2026, Ronaldo tiếp tục đeo băng đội trưởng tuyển Bồ Đào Nha. Anh vẫn là trung tâm của sự chú ý. Quan trọng hơn, anh vẫn là một phần của cuộc chơi ở sân khấu lớn nhất bóng đá thế giới.

Điều đáng nói là Ronaldo không còn đơn độc. Luka Modric đã bước sang tuổi 40 nhưng vẫn là bộ não của tuyển Croatia. Edin Dzeko cũng chạm mốc 40 tuổi và vẫn ghi những bàn thắng quan trọng cho Bosnia. Lionel Messi chuẩn bị bước sang tuổi 39.

Nếu nhìn lại lịch sử World Cup, sự xuất hiện của những cái tên này là điều bất thường. Kể từ kỳ World Cup đầu tiên năm 1930, Roger Milla gần như là trường hợp ngoại lệ duy nhất của một cầu thủ ngoài 40 tuổi thi đấu ở giải đấu này. Giờ đây, World Cup 2026 lại chứng kiến cả một thế hệ lão tướng vẫn đủ sức cạnh tranh với những cầu thủ trẻ hơn họ cả chục năm tuổi.

Messi vẫn cho thấy đẳng cấp.

Đó không phải may mắn. Bóng đá hiện đại thay đổi theo cách mà thế hệ của Johan Cruyff hay Michel Platini khó có thể hình dung. Đã có thời cầu thủ hút thuốc trong phòng thay đồ, uống rượu trước trận đấu hoặc xem việc ăn kiêng là điều xa lạ. Ngày nay, từng bữa ăn, từng giấc ngủ và từng buổi tập phục hồi đều được tính toán bằng dữ liệu.

Cristiano Ronaldo nổi tiếng với chế độ sinh hoạt gần như khắc nghiệt. Erling Haaland, đại diện tiêu biểu của thế hệ mới, dành nhiều giờ trong các buồng oxy và phòng tập phục hồi chỉ để cải thiện khả năng hồi phục giữa những pha nước rút.

Những cầu thủ hàng đầu không còn tập luyện để chuẩn bị cho trận đấu tiếp theo. Họ tập luyện để kéo dài sự nghiệp thêm một năm, rồi thêm một năm nữa.

Sự thay đổi ấy cũng phản ánh cách các CLB nhìn nhận về tuổi tác. Trước đây, cầu thủ ngoài 30 tuổi thường bị xem là tài sản mất giá. Bây giờ, kinh nghiệm, sự chuyên nghiệp và khả năng duy trì phong độ được đánh giá cao hơn bao giờ hết.

Tình yêu bóng đá

Tuy nhiên, khoa học thể thao chỉ là một phần của câu chuyện. Các chuyên gia đều thừa nhận không có loại thuốc thần kỳ nào giúp một cầu thủ kéo dài sự nghiệp thêm cả thập kỷ. Những người như Ronaldo hay Modric là các trường hợp đặc biệt. Họ sở hữu nền tảng di truyền xuất sắc, ý chí mạnh mẽ và mức độ kỷ luật hiếm thấy.

Quan trọng hơn, họ vẫn còn tình yêu với bóng đá. Đầu năm nay, khi được hỏi đâu là bí quyết giúp mình tiếp tục thi đấu ở tuổi 40, Modric chỉ trả lời bằng một từ: "Tình yêu".

Tình yêu với trái bóng. Tình yêu với sân cỏ. Tình yêu với cảm giác được bước ra sân trước hàng chục nghìn khán giả.

Thứ bóng đá điêu luyện của Modric chưa bị mất đi.

Nghe có vẻ đơn giản, nhưng đó có lẽ là yếu tố quan trọng nhất. Bóng đá chuyên nghiệp không phải cuộc sống dễ chịu. Đó là những buổi tập lặp đi lặp lại, những chuyến di chuyển liên tục và vô số hy sinh trong cuộc sống cá nhân. Chỉ những người thực sự yêu công việc của mình mới có thể duy trì động lực sau hơn hai thập kỷ.

Bên cạnh đó còn có một thực tế khác ít được nhắc đến. Nhiều cầu thủ sợ ngày phải giải nghệ.

Các nghiên cứu chỉ ra rằng không ít cựu cầu thủ gặp khó khăn trong việc thích nghi với cuộc sống sau bóng đá. Họ không còn cảm giác phấn khích của những trận đấu lớn, không còn tiếng reo hò trên khán đài và cũng không còn vai trò từng định hình toàn bộ cuộc sống của mình.

Có lẽ vì thế mà Ronaldo vẫn tiếp tục chạy. Modric vẫn tiếp tục chuyền bóng. Messi vẫn tiếp tục tìm kiếm những khoảnh khắc thiên tài.

Người ta thường nói thời gian là đối thủ không thể đánh bại. Nhưng tại World Cup 2026, những lão tướng của bóng đá thế giới đang chứng minh rằng ít nhất họ vẫn có thể kéo trận đấu ấy sang hiệp phụ.