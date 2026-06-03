Ronaldo không phải cầu thủ lớn tuổi nhất World Cup 2026

Thủ thành 43 tuổi Craig Gordon có thể xác lập kỷ lục cầu thủ lớn tuổi nhất góp mặt tại World Cup 2026.

Gordon sắp tạo kỷ lục ở World Cup 2026.

Trong danh sách 26 tuyển thủ Scotland tham dự World Cup 2026, Gordon là một trong những gương mặt gây chú ý. Dù không được đánh giá cao trong cuộc cạnh tranh suất bắt chính với Angus Gunn, thủ môn kỳ cựu này vẫn được xem là chỗ dựa kinh nghiệm quan trọng cho các đồng đội tại ĐTQG.

Dấu ấn lớn nhất trong sự nghiệp của Gordon đến trong thời gian khoác áo Sunderland giai đoạn 2007-2012. Thủ thành người Scotland có 95 lần ra sân cho đội bóng nước Anh và từng là một trong những thủ môn được đánh giá cao tại Premier League. Tuy nhiên, sự nghiệp của anh cũng trải qua không ít thăng trầm bởi những chấn thương nghiêm trọng.

Sau khi rời Sunderland vào năm 2012, Gordon phải nghỉ thi đấu gần hai năm trước khi tái xuất trong màu áo Celtic vào năm 2014. Tại đây, thủ môn sinh năm 1982 hồi sinh mạnh mẽ, giành nhiều danh hiệu quốc nội, trong đó có 5 chức vô địch Scotland, đồng thời lấy lại vị trí ở đội tuyển quốc gia.

Trong màu áo Scotland, Gordon ra mắt vào năm 2004 và hiện sở hữu hơn 80 lần khoác áo đội tuyển. Anh là một trong những thủ môn giàu kinh nghiệm nhất lịch sử bóng đá nước này, đồng thời có quãng thời gian cống hiến cho ĐTQG kéo dài hơn hai thập kỷ.

Đáng chú ý, Gordon lớn hơn Cristiano Ronaldo hai tuổi. Nếu tiếp tục góp mặt tại World Cup 2026, đây nhiều khả năng sẽ là kỳ World Cup cuối cùng trong sự nghiệp của cả hai ngôi sao kỳ cựu.

Tại World Cup năm nay, Scotland nằm ở bảng C cùng Haiti, Morocco và Brazil. Đại diện châu Âu sẽ bắt đầu hành trình của mình bằng cuộc đối đầu với Haiti vào ngày 14/6.

Tuyển Anh bắt đầu cho hành trình chinh phục World Cup 2026 Rạng sáng 3/6, những hình ảnh về buổi tập đầu tiên của ''Tam sư'' trên đất Mỹ nhanh chóng nhận được sự chú ý từ người hâm mộ trên các trang mạng xã hội.