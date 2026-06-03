Kế hoạch chuyển nhượng hơn 200 triệu bảng của MU

MU cho thấy tham vọng lớn trên thị trường chuyển nhượng hè 2026 khi sẵn sàng chi đậm để nâng cấp tuyến giữa, khu vực được xem là ưu tiên hàng đầu sau sự ra đi của Casemiro.

MU bạo chi cho tuyến giữa hè này.

Rạng sáng 3/6, BBC đưa tin MU chấp nhận mức phí 35 triệu bảng, chưa bao gồm các khoản phụ phí, để chiêu mộ Ederson từ Atalanta. Theo The Athletic, tiền vệ người Brazil mới chỉ là mảnh ghép đầu tiên trong kế hoạch cải tổ hàng tiền vệ của "Quỷ đỏ".

Nguồn tin trên tiết lộ mục tiêu của MU là mang về tới 3 tiền vệ chất lượng nhằm chuẩn bị cho mùa giải 2026/27, tương tự chiến lược chiêu mộ ba tiền đạo trong kỳ chuyển nhượng hè năm ngoái. Sau khi gặt hái thành công với các bản hợp đồng như Matheus Cunha, Benjamin Sesko và Bryan Mbeumo, đội chủ sân Old Trafford càng có thêm cơ sở để mạnh tay đầu tư cho tuyến giữa.

Sau Ederson, Mateus Fernandes là mục tiêu tiếp theo được MU theo đuổi. Theo Teamtalk, tiền vệ người Bồ Đào Nha đã bày tỏ mong muốn rời West Ham để tìm kiếm cơ hội phát triển sự nghiệp ở một môi trường giàu tính cạnh tranh hơn.

Fernandes cũng được cho là hứng thú với viễn cảnh khoác áo MU. Hiện "Quỷ đỏ" muốn chốt thương vụ ở mức 40 triệu bảng, trong khi West Ham yêu cầu khoản phí lên tới 80 triệu bảng.

Fernandes có thể là tân binh tiếp theo của MU. Ảnh: Reuters.

Nếu hoàn tất hai thương vụ này trước khi World Cup 2026 khởi tranh, MU sẽ có thêm nhiều thời gian để các tân binh hòa nhập trong giai đoạn tiền mùa giải. Đây cũng là cơ hội để những nhân tố mới xây dựng sự ăn ý với Kobbie Mainoo, qua đó giúp đội bóng sớm định hình bộ khung cho mùa giải mới.

Tuy nhiên, Ederson và Fernandes chưa phải những mục tiêu cuối cùng. MU vẫn đang tìm kiếm một tiền vệ đẳng cấp có khả năng thay thế vai trò mà Casemiro để lại. Những cái tên như Carlos Baleba, Sandro Tonali hay Elliot Anderson đều nằm trong danh sách theo dõi, nhưng mức giá của từng người trong nhóm này không dưới 100 triệu bảng.

Trong trường hợp hoàn tất toàn bộ kế hoạch, số tiền MU phải bỏ ra để nâng cấp tuyến giữa có thể vượt mốc 200 triệu bảng. Để cân đối ngân sách, đội chủ sân Old Trafford nhiều khả năng sẽ đẩy mạnh việc thanh lý những cầu thủ không còn nằm trong kế hoạch, trong đó có Marcus Rashford, Manuel Ugarte, Joshua Zirkzee và Andre Onana.

Sau nhiều năm liên tục gặp vấn đề ở khu trung tuyến, mùa hè 2026 có thể trở thành bước ngoặt quan trọng đối với MU. Nếu các mục tiêu hàng đầu lần lượt cập bến Old Trafford, "Quỷ đỏ" sẽ sở hữu một tuyến giữa trẻ trung, giàu năng lượng và đủ sức cạnh tranh ở cả Premier League lẫn Champions League.

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