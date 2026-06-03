Lộ diện ba mục tiêu chuyển nhượng của Barca

Theo The Athletic, Barcelona đang ráo riết săn lùng một tiền đạo cắm đẳng cấp để dẫn dắt hàng công ở mùa giải mới.

Alvarez là một trong những mục tiêu chuyển nhượng của Barcelona

Danh sách rút gọn của đội bóng xứ Catalonia lộ diện với ba cái tên đình đám gồm Joao Pedro (Chelsea), Victor Osimhen (Galatasaray) và ưu tiên hàng đầu Julian Alvarez. Trong đó, ngôi sao thuộc biên chế Atletico chính là mục tiêu mà giới thượng tầng Barca khao khát sở hữu nhất.

Để cụ thể hóa tham vọng, đội chủ sân Camp Nou vừa chính thức gửi lời đề nghị khổng lồ trị giá 100 triệu euro đến Atletico Madrid. Barcelona hoàn toàn tự tin vào thành công của thương vụ này khi tin rằng chân sút 26 tuổi đang nóng lòng được chuyển đến khoác áo gã khổng lồ xứ Catalan.

T hậm chí, các nguồn tin thân cận cho biết các điều khoản cá nhân giữa đôi bên đã sớm được hoàn tất. Tuy nhiên, phản ứng từ phía Atletico lại mang đến một diễn biến đầy bất ngờ.

Thay vì các tuyên bố ngoại giao thông thường, đội bóng thành Madrid đáp trả sự quan tâm của Barca bằng những bài đăng mang tính mỉa mai, chế nhạo trực tiếp trên mạng xã hội. Sự khiêu khích này cho thấy mối quan hệ căng thẳng giữa hai câu lạc bộ và dự báo một cuộc đàm phán không hề dễ dàng.

Bất chấp thái độ từ phía đối tác, Barca vẫn kiên định với kế hoạch tái thiết hàng công bằng một ngôi sao thượng hạng. Theo giới chuyên môn, bản "drama" chuyển nhượng này sẽ còn kéo dài và chỉ có thể ngã ngũ sau khi kỳ World Cup 2026 kết thúc.

Gordon ghi điểm trong ngày ra mắt Barcelona Trong buổi ra mắt Barcelona đêm 29/5, Anthony Gordon có màn trả lời phỏng vấn rất ấn tượng bằng tiếng Tây Ban Nha.