Điều kiện để Gvardiol gia nhập Barcelona

Barcelona có thể phải bán một vài cầu thủ để huy động ngân sách cho thương vụ chuyển nhượng đình đám mang tên Josko Gvardiol.

Josko Gvardiol nhận được sự quan tâm từ Barcelona

Theo tiết lộ từ nhà báo Alex Pintanel, Barcelona coi Gvardiol là một trong những mục tiêu chuyển nhượng tiềm năng ở phiên chợ hè năm nay. Bản thân cầu thủ này cũng để ngỏ khả năng rời Man City sau khi Pep Guardiola nói lời chia tay với sân Etihad.

Tuy nhiên, trong bối cảnh tài chính eo hẹp, Barca hiểu rằng CLB sẽ khó lòng sở hữu hậu vệ người Croatia nếu không thực hiện những cuộc thanh trừng mạnh tay. Mức giá khổng lồ mà Man City yêu cầu buộc "Los Blaugrana" phải nghĩ đến việc bán một vài trụ cột, ví dụ như Jules Kounde .

Hậu vệ người Pháp, dù hiện vẫn đóng vai trò quan trọng nơi hàng phòng ngự Barcelona, được xem là "con bài chiến lược" có thể mang về khoản phí chuyển nhượng lớn để đại diện La Liga tái đầu tư vào thương vụ Gvardiol.

Ban lãnh đạo Barca đánh giá tuyển thủ Croatia là sự nâng cấp hoàn hảo, phù hợp tuyệt đối với triết lý bóng đá của huấn luyện viên Hansi Flick. Để tập trung tối đa nguồn lực tài chính cho mục tiêu này, đội chủ sân Camp Nou thậm chí chấp nhận rút lui khỏi cuộc đua giành chữ ký của Alessandro Bastoni từ Inter Milan.

Ngoài đại diện La Liga, Bayern Munich cũng để mắt đến Gvardiol. Barca sẽ phải hành động nhanh chóng nếu không muốn để mất mục tiêu vào tay đối thủ, trong trường hợp ngôi sao sinh năm 2002 quyết định rời Man City.

