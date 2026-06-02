Bạn có thể chuyển sang phiên bản mobile rút gọn của Tri thức trực tuyến nếu mạng chậm. Đóng
M

Thể thao

Barca, Atletico tranh giành sao Chelsea

  • Thứ ba, 2/6/2026 10:40 (GMT+7)
  • 36 phút trước

Barcelona và Atletico Madrid đang ráo riết săn đón Marc Cucurella sau khi hậu vệ này bày tỏ mong muốn rời Chelsea để trở lại quê nhà.

Marc Cucurella có thể rời Chelsea hè này

Theo The Athletic, tương lai của Marc Cucurella tại sân Stamford Bridge đang đếm ngược từng ngày. Sau khi Chelsea không thể giành được vé dự cúp châu Âu mùa tới, tuyển thủ Tây Ban Nha được cho là muốn ra đi tìm bến đỗ mới ngay ở kỳ chuyển nhượng mùa hè 2026.

Tận dụng tình hình này, cả Barcelona và Atletico đều có những bước tiếp cận đầu tiên với đại diện của "The Blues" để thảo luận về một thương vụ chuyển nhượng tiềm năng. Tại Barcelona, Giám đốc Thể thao Deco cùng huấn luyện viên Hansi Flick đều là những "fan cứng" của Cucurella.

Chiến lược gia người Đức tin rằng sự đa năng và kinh nghiệm của anh sẽ mang lại luồng gió mới cho hành lang trái của đội bóng xứ Catalonia. Tuy nhiên, rào cản tài chính vẫn là bài toán khó với Barca, khi "Los Blaugrana" buộc phải thanh lý cầu thủ để dọn quỹ lương trước khi đưa ra lời đề nghị chính thức.

Ở phía bên kia, Atletico Madrid dường như đang chiếm ưu thế hơn. Diego Simeone coi việc bổ sung một hậu vệ trái là ưu tiên chuyển nhượng hàng đầu và Cucurella chính là cái tên đáng chú ý nhất.

Sân Metropolitano hiện được xem là điểm đến khả dĩ dành cho tuyển thủ Tây Ban Nha. Cuộc đua giành chữ ký của hậu vệ từng khiến Chelsea tiêu tốn hơn 60 triệu bảng hứa hẹn sẽ thu hút sự chú ý của người hâm mộ trong thời gian tới.

Chelsea hậu Abramovich - bao giờ mới thật sự ổn định Sau kỷ nguyên Roman Abramovich, Chelsea vẫn loay hoay trong vòng xoáy tái thiết, khi thành tích, nhân sự và bản sắc đều chưa tìm được điểm cân bằng.

Enzo làm tất cả để rời Chelsea

Nhằm hiện thực hóa giấc mơ gia nhập Real Madrid, Enzo Fernandez đang nhờ "siêu cò" Jorge Mendes can thiệp để rời Chelsea.

40:2393 hôm qua

Cucurella được hai ông lớn La Liga săn đón

Mark Cucurella nhiều khả năng chia tay Chelsea sau mùa giải 2025/26 để gia nhập Atletico Madrid hoặc Barcelona.

17:17 17/5/2026

Nội bộ Chelsea dậy sóng

Bầu không khí bất ổn bao trùm Chelsea khi hậu vệ Marc Cucurella trở thành cái tên mới nhất công khai khả năng rời sân Stamford Bridge trong hè 2026.

06:34 31/3/2026

Những cuốn sách đáng đọc về Ngoại hạng Anh

Mục Thể thao xin giới thiệu tủ sách về Ngoại hạng Anh, cung cấp cho độc giả thông tin về những biểu tượng của giải đấu, các chức vô địch, và những khoảnh khắc đáng nhớ của giải đấu hấp dẫn nhất thế giới.

Huy Trưởng

chelsea barcelona marc cucurella chelsea barcelona atletico madrid marc cucurella

    Đọc tiếp

    Nhung 'ngoi sao mot mua' o World Cup hinh anh

    Những 'ngôi sao một mùa' ở World Cup

    27 phút trước 10:48 2/6/2026

    0

    World Cup từng biến nhiều cầu thủ vô danh thành hiện tượng toàn cầu. Nhưng với không ít người, đó cũng là đỉnh cao duy nhất trong cả sự nghiệp.

    Bạn có thể quan tâm

    XEM NHIỀU

    Xem thêm

    Chúng tôi sử dụng cookie để cải thiện trải nghiệm của bạn. Tìm hiểu về Chính sách Cookie tại đây

    Từ chối Đồng ý