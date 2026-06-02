Barca, Atletico tranh giành sao Chelsea

Barcelona và Atletico Madrid đang ráo riết săn đón Marc Cucurella sau khi hậu vệ này bày tỏ mong muốn rời Chelsea để trở lại quê nhà.

Theo The Athletic, tương lai của Marc Cucurella tại sân Stamford Bridge đang đếm ngược từng ngày. Sau khi Chelsea không thể giành được vé dự cúp châu Âu mùa tới, tuyển thủ Tây Ban Nha được cho là muốn ra đi tìm bến đỗ mới ngay ở kỳ chuyển nhượng mùa hè 2026.

Tận dụng tình hình này, cả Barcelona và Atletico đều có những bước tiếp cận đầu tiên với đại diện của "The Blues" để thảo luận về một thương vụ chuyển nhượng tiềm năng. Tại Barcelona, Giám đốc Thể thao Deco cùng huấn luyện viên Hansi Flick đều là những "fan cứng" của Cucurella.

Chiến lược gia người Đức tin rằng sự đa năng và kinh nghiệm của anh sẽ mang lại luồng gió mới cho hành lang trái của đội bóng xứ Catalonia. Tuy nhiên, rào cản tài chính vẫn là bài toán khó với Barca, khi "Los Blaugrana" buộc phải thanh lý cầu thủ để dọn quỹ lương trước khi đưa ra lời đề nghị chính thức.

Ở phía bên kia, Atletico Madrid dường như đang chiếm ưu thế hơn. Diego Simeone coi việc bổ sung một hậu vệ trái là ưu tiên chuyển nhượng hàng đầu và Cucurella chính là cái tên đáng chú ý nhất.

Sân Metropolitano hiện được xem là điểm đến khả dĩ dành cho tuyển thủ Tây Ban Nha. Cuộc đua giành chữ ký của hậu vệ từng khiến Chelsea tiêu tốn hơn 60 triệu bảng hứa hẹn sẽ thu hút sự chú ý của người hâm mộ trong thời gian tới.

