Nội bộ Chelsea dậy sóng

Bầu không khí bất ổn bao trùm Chelsea khi hậu vệ Marc Cucurella trở thành cái tên mới nhất công khai khả năng rời sân Stamford Bridge trong hè 2026.

Chelsea đang trải qua mùa giải đầy biến động, từ việc sa thải HLV Enzo Maresca cho đến chuỗi phong độ thiếu ổn định dưới thời Liam Rosenior. Những xáo trộn này ảnh hưởng rõ rệt đến tâm lý các cầu thủ, khiến không ít ngôi sao cân nhắc tìm kiếm bến đỗ mới.

Trước trận giao hữu giữa Tây Ban Nha và Ai Cập vào ngày 1/4, Cucurella thẳng thắn thừa nhận bản thân khó có thể từ chối cơ hội trở lại Barcelona: "Nếu cơ hội đó xuất hiện, thật khó để nói không. Nhưng tôi cần cân nhắc kỹ, không chỉ cho bản thân mà còn cho gia đình".

Trước Cucurella, Chelsea chứng kiến nhiều dấu hiệu bất ổn từ các trụ cột. Cole Palmer được cho là không hài lòng và sẵn sàng lắng nghe lời đề nghị từ MU. Trong khi đó, Enzo Fernandez cũng khiến ban lãnh đạo lo lắng khi úp mở khả năng gia nhập Real Madrid trong tương lai gần.

Sự bất mãn của Palmer được cho là bắt nguồn từ thay đổi chiến thuật, khiến anh không còn nhiều không gian thi đấu như trước. Với Fernandez, anh khao khát thử sức ở bến đỗ mới với mục tiêu cạnh tranh danh hiệu ở đẳng cấp cao nhất mỗi mùa.

Với hàng loạt dấu hiệu bất ổn, Chelsea đứng trước mùa hè đầy biến động. Hiện "The Blues" chưa chắc suất dự Champions League mùa tới. Nếu kết thúc mùa giải trong thất vọng, đội chủ sân Stamford Bridge hoàn toàn có thể đối mặt với nguy cơ chảy máu lực lượng.

Highlights Everton 3-0 Chelsea Rạng sáng 22/3 ở vòng 31 Premier League, Chelsea gây sốc khi để thua đội chủ nhà Everton với tỷ số đậm.

