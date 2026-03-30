Palmer muốn rời Chelsea

Tương lai của Cole Palmer tại Chelsea gây chú ý khi xuất hiện thông tin tiền vệ 23 tuổi lên kế hoạch rời Stamford Bridge ngay trong kỳ chuyển nhượng hè 2026.

Palmer muốn tìm kiếm bến đỗ mới.

Theo truyền thông Anh, Palmer không còn cảm thấy thoải mái tại London. Dù mùa giải này bị ảnh hưởng bởi chấn thương, Palmer vẫn để lại dấu ấn với 9 bàn thắng sau 20 lần ra sân tại Premier League. Tuy nhiên, phong độ chưa thực sự ổn định khiến anh có nguy cơ phải cạnh tranh gay gắt với Phil Foden cho một suất trong đội hình tuyển Anh dự World Cup 2026.

Trong bối cảnh đó, MU nổi lên như điểm đến đáng chú ý. Báo chí Anh cho rằng "Quỷ đỏ" đang theo dõi sát sao tình hình của Palmer và sẵn sàng vào cuộc nếu có cơ hội. Thương vụ này càng trở nên thú vị khi Palmer từng trưởng thành từ học viện Man City nhưng hâm mộ MU từ nhỏ.

Ngoài ra, Bayern Munich và Real Madrid cũng được cho là cân nhắc chiêu mộ tiền vệ tấn công này. Nếu gia nhập Real Madrid, Palmer có thể sát cánh cùng những ngôi sao người Anh như Jude Bellingham hay Trent Alexander-Arnold, trong khi Bayern tiếp tục xu hướng "săn hàng" từ Premier League sau các thương vụ đình đám như Harry Kane hay Michael Olise.

Dù vậy, rào cản lớn nhất nằm ở mức phí chuyển nhượng. Palmer vừa ký hợp đồng có thời hạn tới 9 năm với Chelsea vào mùa hè 2024 và đội bóng thành London được cho là định giá anh lên tới gần 150 triệu bảng. Đây sẽ là con số không dễ để bất kỳ CLB nào đáp ứng, đặc biệt trong bối cảnh MU còn nhiều vị trí cần tái thiết.

Thị trường chuyển nhượng hè 2026 vì thế hứa hẹn sẽ rất nóng với cái tên Palmer.

Highlights Everton 3-0 Chelsea Rạng sáng 22/3 ở vòng 31 Premier League, Chelsea gây sốc khi để thua đội chủ nhà Everton với tỷ số đậm.

Xem Ngoại Hạng Anh trực tiếp & trọn vẹn trên FPT Play, đăng ký ngay tại: https://fptplay.go.link/dQzQD