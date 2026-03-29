Palmer ra quyết định với MU

  • Chủ nhật, 29/3/2026 12:00 (GMT+7)
  • 1 giờ trước

Cole Palmer gây chú ý khi xuất hiện thông tin tiền vệ người Anh sẵn sàng cân nhắc gia nhập MU trong kỳ chuyển nhượng hè 2026.

Palmer anh 1

Palmer được cho là muốn gia nhập MU.

Theo truyền thông Anh, cầu thủ 23 tuổi dần cảm thấy mất phương hướng tại Stamford Bridge sau mùa giải nhiều biến động. Nguồn tin cho biết Palmer sẵn sàng lắng nghe lời đề nghị từ MU. Đây cũng là đội bóng anh hâm mộ từ nhỏ.

Dù vậy, "Quỷ đỏ" hiện ưu tiên bổ sung tiền vệ trung tâm và hậu vệ trái, thay vì dồn lực cho thương vụ này. Ngược lại, Chelsea giữ lập trường cứng rắn. Đội bóng thành London coi Palmer là không thể đụng đến và đang nắm lợi thế lớn khi hợp đồng của anh còn thời hạn tới 7 năm.

Gia nhập Chelsea từ Man City với mức phí 42,5 triệu bảng năm 2023, Palmer tỏa sáng với 38 bàn thắng trong 2 mùa đầu tiên. Tuy nhiên, phong độ của anh ở mùa giải năm nay bị ảnh hưởng đáng kể bởi chấn thương và những thay đổi chiến thuật liên tục.

Bên cạnh đó, việc Nicolas Jackson gia nhập Bayern Munich theo dạng cho mượn cũng khiến Palmer không hài lòng. Những xáo trộn về nhân sự và cách vận hành lối chơi được cho là nguyên nhân khiến tiền vệ người Anh không muốn ở lại Chelsea lâu dài.

Tình hình tại Stamford Bridge cũng không mấy sáng sủa. Đội bóng của HLV Liam Rosenior bị loại khỏi Champions League và hiện đứng thứ 6 tại Premier League sau 2 thất bại liên tiếp trước Newcastle và Everton.

Không chỉ Palmer, nội bộ Chelsea còn xuất hiện dấu hiệu bất ổn khi Enzo Fernandez cũng úp mở về tương lai. Khi được hỏi về khả năng tiếp tục gắn bó, tiền vệ người Argentina trả lời lấp lửng: "Tôi không biết. Mùa giải vẫn còn, rồi chúng ta sẽ xem điều gì xảy ra".

Hiểu Phong

Palmer Palmer

