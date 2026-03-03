Bạn có thể chuyển sang phiên bản mobile rút gọn của Tri thức trực tuyến nếu mạng chậm. Đóng
Mức giá kỷ lục dành cho Palmer

  • Thứ ba, 3/3/2026 16:22 (GMT+7)
  • 15 giờ trước

Manchester United sẽ phải chuẩn bị một con số không tưởng nếu thật sự muốn chiêu mộ Cole Palmer từ Chelsea.

Theo Goal, nội bộ Chelsea khẳng định mức giá để ngôi sao người Anh rời Stamford Bridge có thể vượt mốc 150 triệu bảng, tức phá kỷ lục chuyển nhượng bóng đá Anh. Con số này cao hơn gấp 3 lần khoản 40 triệu bảng mà Chelsea từng bỏ ra để đưa Palmer về từ Manchester City năm 2023.

Hợp đồng của tiền vệ sinh năm 2002 còn thời hạn tới năm 2033, trao cho Chelsea lợi thế tuyệt đối trên bàn đàm phán. Do đó, theo TEAMtalk, bất kỳ đội bóng nào muốn tiếp cận Palmer cũng phải chấp nhận một đề nghị mang tính lịch sử.

Trước đó, trong cuộc phỏng vấn với Sky Sports, Palmer thừa nhận rất thích thi đấu tại Old Trafford, bởi "ngày nhỏ thường xuyên đến đó xem các trận đấu". Phát biểu làm dấy lên đồn đoán về khả năng anh khoác áo MU trong tương lai. Tuy nhiên, chính cầu thủ này bác bỏ, cho rằng đó chỉ là "những lời bàn tán vô căn cứ".

Trong bóng đá Anh, yếu tố "quê nhà" luôn có sức nặng riêng. Nhưng giữa mong muốn cá nhân và thực tế hợp đồng là khoảng cách lớn. Palmer vẫn còn ràng buộc dài hạn với Chelsea, và hiện giờ chưa có dấu hiệu rõ ràng nào cho một cuộc chia tay.

Tiền vệ tấn công người Anh tận hưởng giai đoạn ổn định kể từ khi đặt chân đến Stamford Bridge. Anh góp công giúp Chelsea giành Conference League và FIFA Club World Cup 2025, đồng thời vượt mốc 100 trận và 50 bàn thắng trong mùa 2025/26.

Minh Nghi

Palmer Palmer

