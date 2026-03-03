Màn ký tặng gây bão của cầu thủ MU

Bạn có thể chuyển sang phiên bản mobile rút gọn của Tri thức trực tuyến nếu mạng chậm. Đóng
  • Thứ ba, 3/3/2026 17:50 (GMT+7)
  • 13 giờ trước

Hậu vệ Noussair Mazraoui chỉ ký một nét nguệch ngoạc cho "người hâm mộ" bên ngoài trung tâm huấn luyện MU.

Chữ ký nguệch ngoạc gây sốt của cầu thủ MU Hậu vệ Noussair Mazraoui gây chú ý khi chỉ ký một nét nguệch ngoạc cho một tay dân buôn chữ ký bên ngoài trung tâm huấn luyện MU.

Noussair Mazraoui không thường xuyên xuất hiện trên mặt báo mùa này vì chưa có nhiều cơ hội ra sân, nhưng khoảnh khắc ngắn ngủi lại khiến anh gây bão mạng xã hội. Đoạn video ghi lại cảnh hậu vệ người Morocco rời trung tâm huấn luyện MU và được một người đề nghị ký tặng nhanh chóng lan truyền rộng rãi.

Người này mang theo một cuốn sách có in hai số 3 theo phông chữ chính thức của Premier League và đưa bút nhờ Mazraoui ký tên. Tuy nhiên, thay vì ký đầy đủ, cầu thủ 28 tuổi chỉ vẽ một nét ngoằn ngoèo nhỏ lên cả hai con số rồi lái xe rời đi.

Hành động này lập tức thu hút sự chú ý, đặc biệt khi nhiều ý kiến cho rằng anh nhận ra người xin chữ ký là dân buôn bán lại vật phẩm. Video được đăng tải trên mạng xã hội đạt hàng triệu lượt xem, thu hút hàng chục nghìn lượt thích và bình luận trong thời gian ngắn.

Phần lớn bình luận chỉ trích người xin chữ ký vì mục đích trục lợi từ cầu thủ. Tài khoản đăng tải đoạn clip sau đó tuyên bố bán vật phẩm với giá 80 bảng, nhưng chưa có xác nhận cụ thể về thông tin này.

Trước đó, Mazraoui từng ký đầy đủ lên các vật phẩm tương tự, cho thấy phản ứng lần này không phải ngẫu nhiên. Ở khía cạnh chuyên môn, hậu vệ này vừa có lần hiếm hoi đá chính trong chiến thắng 2-1 trước Crystal Palace hôm 1/3, góp phần giúp MU vươn lên vị trí thứ 3 tại Premier League.

Đội hình MU vô địch Ngoại hạng Anh lần gần nhất giờ ra sao Đã hơn 10 năm kể từ lần cuối ''Quỷ đỏ'' bước lên ngôi cao nhất tại Ngoại hạng Anh.

Cuốn sách “Ronaldo: The Journey of a Genius” của tác giả James Mosley đưa độc giả trở lại không khí của giữa thập niên 1990, khi “Người ngoài hành tinh” Ronaldo làm bùng nổ mọi cầu trường. Barca và Inter Milan là hai CLB sở hữu báu vật tưởng chừng vô giá của bóng đá thế giới ngày đó.

Đào Trần

