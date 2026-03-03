MU không thể chần chừ với Carrick

Chuỗi 6 chiến thắng trong 7 trận giúp Michael Carrick ghi điểm mạnh mẽ, và nếu Manchester United không sớm ra quyết định, họ có thể phải chứng kiến ông tỏa sáng ở nơi khác.

Michael Carrick đang giúp MU trở lại.

Khi Ruben Amorim rời ghế, Manchester United đứng giữa nhiều hoài nghi. Mùa giải khi đó thiếu ổn định, niềm tin trên khán đài suy giảm. Sự xuất hiện của Michael Carrick ban đầu chỉ mang tính tạm quyền. Nhưng những gì diễn ra sau đó đã vượt xa kỳ vọng.

Carrick thay đổi bộ mặt Manchester United

Sáu chiến thắng trong bảy trận, chuỗi bất bại được duy trì, và vị trí trên bảng xếp hạng được cải thiện rõ rệt. Manchester United thậm chí vượt qua Aston Villa, đội từng được nhắc đến trong cuộc đua vô địch cách đây không lâu. Quan trọng hơn, đội bóng đang tiến gần hơn tới mục tiêu trở lại Champions League.

Điều đáng nói không chỉ là kết quả. Cách Manchester United giành chiến thắng mới là điểm khác biệt. Đội bóng cho thấy sự điềm tĩnh hơn trong những thời điểm khó khăn. Họ biết cách phản ứng khi bị dẫn trước. Họ duy trì được cường độ thi đấu đến phút cuối. Tinh thần thi đấu không còn mong manh như trước.

Dưới thời Amorim, Manchester United từng đánh mất nhiều điểm số khi rơi vào thế bất lợi. Cảm giác bất an xuất hiện mỗi khi đội bị thủng lưới trước. Nay bầu không khí ấy đã khác. Các cầu thủ thể hiện sự tự tin hơn. Họ không hoảng loạn. Họ tin rằng vẫn có thể lật ngược tình thế.

Sự thay đổi đó phản ánh vai trò của Carrick trong phòng thay đồ. Ông không tạo ra những tuyên bố ồn ào. Ông tập trung vào cách tiếp cận trận đấu, vào việc giữ cấu trúc đội hình ổn định và khơi dậy niềm tin nơi cầu thủ. Đó là những yếu tố cơ bản nhưng từng bị đánh mất.

Carrick tạo ra tác động tức thì cho MU.

Sir Jim Ratcliffe và gia đình Glazers chắc chắn nhìn thấy điều này. Họ hiểu rằng Carrick không chỉ giúp đội bóng thoát khỏi khủng hoảng ngắn hạn. Ông đang đặt nền móng cho sự ổn định. Vấn đề nằm ở chỗ ban lãnh đạo có đủ dũng khí để trao niềm tin dài hạn hay không.

Carrick muốn công việc này. Với ông, được dẫn dắt Manchester United là vinh dự lớn nhất. Nhưng ông cũng đủ tỉnh táo để hiểu môi trường mình đang làm việc. Trong nhiều năm qua, Manchester United không phải lúc nào cũng đưa ra quyết định đúng ở cấp độ thượng tầng. Vì thế, Carrick không thể chỉ đặt tương lai vào một khả năng duy nhất.

Nếu không phải ở Old Trafford, cơ hội vẫn chờ

Bóng đá hiện đại thay đổi rất nhanh. Một HLV trẻ có chuỗi thành tích ấn tượng tại Manchester United chắc chắn sẽ lọt vào tầm ngắm của nhiều đội bóng khác. Và mùa hè tới hứa hẹn không ít biến động trên thị trường ghế nóng.

Tottenham là một ví dụ. Đội bóng này đang đối mặt nguy cơ lớn nếu phong độ không cải thiện. Trong trường hợp xấu nhất, họ thậm chí có thể rơi vào kịch bản xuống hạng. Khi đó, một HLV từng giúp Middlesbrough cạnh tranh suất thăng hạng Premier League như Carrick sẽ là lựa chọn hợp lý.

Crystal Palace cũng đang tìm người thay Oliver Glasner. Nottingham Forest và West Ham không chắc giữ nguyên bộ máy hiện tại nếu mùa giải kết thúc không như mong đợi. Những đội bóng ấy cần một HLV có kinh nghiệm tại môi trường áp lực cao. Carrick đã chứng minh ông có thể làm việc ở nơi khắc nghiệt nhất.

Nếu Manchester United quyết định không trao hợp đồng dài hạn, sẽ không thiếu lời mời dành cho Carrick.

Nếu Manchester United quyết định không trao hợp đồng dài hạn, sẽ không thiếu lời mời dành cho Carrick. Giá trị của ông lúc này đang ở mức cao nhất. Ông cho thấy khả năng xử lý khủng hoảng, duy trì kỷ luật và tạo động lực cho tập thể trong thời gian ngắn.

Câu hỏi dành cho Manchester United vì thế rất rõ ràng. Họ có tiếp tục tìm kiếm một cái tên mới với hồ sơ hào nhoáng, hay đặt niềm tin vào người đang mang lại kết quả cụ thể? Lựa chọn nào cũng mang rủi ro. Nhưng chần chừ mới là rủi ro lớn nhất.

Trong quá khứ, Manchester United từng nhiều lần thay đổi hướng đi khi chưa kịp xây dựng sự ổn định. Điều đó khiến đội bóng mất phương hướng trong thời gian dài. Hiện tại, họ có cơ hội khác. Carrick không phải giải pháp mang tính quảng bá. Ông là giải pháp đã được kiểm chứng bằng thành tích gần nhất.

Manchester United đang ở ngã rẽ. Nếu trao niềm tin sớm, họ có thể giữ được sự liên tục và tránh những đồn đoán kéo dài. Nếu tiếp tục do dự, họ có thể phải chứng kiến Carrick thành công ở nơi khác và tự hỏi vì sao không hành động kịp thời.

Carrick đã hoàn thành phần việc của mình. Ông giúp Manchester United trở lại quỹ đạo tích cực và khôi phục niềm tin nơi người hâm mộ. Phần còn lại thuộc về ban lãnh đạo. Và trong bóng đá, đôi khi quyết định đúng không phải là quyết định phức tạp nhất, mà là quyết định kịp thời nhất.

