'Bom tấn' Sesko xuất hiện ở MU ra sao?

Những câu chuyện hậu trường phía sau bản hợp đồng trị giá 74 triệu bảng mang tên Benjamin Sesko của MU đang dần được hé lộ.

Sesko dần tỏa sáng tại MU. Ảnh: Reuters.

Theo The Sun, MU vượt qua Newcastle trong cuộc đua giành chữ ký của tiền đạo người Slovenia, dù "Chích chòe" sẵn sàng đưa ra mức lương hấp dẫn hơn. Điểm mấu chốt nằm ở cách tiếp cận đầy sáng tạo của đội chủ sân Old Trafford.

Sau khi thất bại trước Chelsea trong thương vụ Liam Delap, bộ phận tuyển trạch của MU buộc phải chuyển hướng. Hai cái tên được cân nhắc là Sesko và Ollie Watkins của Aston Villa. Cuối cùng, "Quỷ đỏ" quyết định đặt cược vào chân sút trẻ đang khoác áo RB Leipzig.

Trưởng bộ phận tuyển dụng Christopher Vivell, vốn từng làm việc tại Leipzig, cùng Giám đốc đàm phán chuyển nhượng Matt Hargreaves đóng vai trò then chốt. Bộ đôi này không chỉ đưa ra kế hoạch phát triển chuyên môn rõ ràng mà còn tạo ra một đoạn video bằng công nghệ AI, mô phỏng cảnh các cổ động viên MU mặc áo in tên Sesko, hô vang và chào đón anh tại "Nhà hát của những giấc mơ".

Sesko chọn khoác áo MU thay vì Newcastle. Ảnh: Reuters.

Chiếc áo đấu chính thức của "Quỷ đỏ" sau đó được gửi tới người đại diện Elvis Basanovic. Khi đó, Sesko đang tập huấn tiền mùa giải cùng Leipzig. Theo nguồn tin, tiền đạo sinh năm 2003 mặc thử áo, chăm chú nhìn vào huy hiệu CLB rồi nói với người đại diện: "Hãy làm cho điều đó xảy ra". Câu nói ngắn gọn ấy mở đường cho thương vụ "bom tấn" được hoàn tất.

Sesko không lập tức bùng nổ khi cập bến Old Trafford. Dưới thời HLV Ruben Amorim, anh chỉ ghi 2 bàn sau 10 lần đá chính tại Premier League. Việc thích nghi với môi trường bóng đá Anh khắc nghiệt khiến chân sút 22 tuổi gặp không ít áp lực.

Tuy nhiên, bước ngoặt đến trong năm 2026. Ở chiến thắng 2-1 trước Crystal Palace hôm 1/3, Sesko đánh đầu ghi bàn quyết định, đánh dấu pha lập công thứ 7 trong 8 trận gần nhất trên mọi đấu trường. Tính tổng cộng, anh có 9 bàn kể từ khi gia nhập MU, con số cho thấy sự hồi sinh mạnh mẽ.

Phong độ thăng hoa của Sesko đang giúp ban lãnh đạo MU nhận nhiều lời khen. Đội chủ sân Old Trafford cũng cho thấy quyết định đúng đắn khi chiêu mộ Sesko để thay thế Rasmus Hojlund khi tiền đạo người Đan Mạch gia nhập Napoli theo dạng cho mượn.

Highlights MU 2-1 Crystal Palace Đêm 1/3, MU xuất sắc ngược dòng thắng Crystal Palace 2-1 thuộc vòng 28 Premier League.