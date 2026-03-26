Đề nghị 200 triệu euro làm rung chuyển Chelsea

Một đại gia Trung Đông sẵn sàng phá kỷ lục để sở hữu ngôi sao số một trong đội hình "The Blues".

Enzo được nhiều CLB để mắt.

Theo Fichajes, Al Ittihad bất ngờ đưa ra lời đề nghị khổng lồ lên tới 200 triệu euro nhằm chiêu mộ Enzo Fernandez từ Chelsea, qua đó biến cầu thủ người Argentina thành tân binh đắt nhất lịch sử Saudi Pro League.

Dù vậy, lựa chọn cuối cùng vẫn nằm ở Enzo. Theo một số nguồn tin tại Anh, nhà vô địch World Cup ưu tiên ở lại châu Âu thay vì đến Trung Đông.

Ở tuổi 25, Enzo Fernandez vẫn là một trong những tiền vệ trung tâm hàng đầu thế giới. Anh có mùa giải tương đối ấn tượng trong màu áo Chelsea với 30 lần ra sân và 8 bàn thắng, nhưng sự thiếu ổn định của đội bóng thành London khiến anh bắt đầu cân nhắc việc ra đi.

Đặc biệt, khát khao được thi đấu tại Champions League đang trở thành yếu tố then chốt ảnh hưởng đến quyết định của nhà vô địch World Cup 2022.

Trong khi Al Ittihad sẵn sàng phá vỡ mọi kỷ lục chuyển nhượng để có được chữ ký của cựu sao Benfica, các ông lớn châu Âu cũng không đứng ngoài cuộc. Real Madrid được cho là điểm đến mơ ước của tiền vệ này, dù lời đề nghị của họ chỉ dừng ở mức khoảng 120 triệu euro. PSG và Manchester City cũng đang theo dõi sát sao tình hình, sẵn sàng nhập cuộc nếu cơ hội xuất hiện.

Về phía Chelsea, họ không chịu áp lực phải bán khi Enzo vẫn còn hợp đồng dài hạn đến năm 2032. Tuy nhiên, trước một đề nghị “không tưởng” từ Al Ittihad, đội bóng Anh chắc chắn sẽ phải cân nhắc. Đây có thể là cơ hội để họ cân bằng tài chính và tái thiết đội hình.

Highlights Everton 3-0 Chelsea Rạng sáng 22/3 ở vòng 31 Premier League, Chelsea gây sốc khi để thua đội chủ nhà Everton với tỷ số đậm.

