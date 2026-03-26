Chelsea tỏ ra cứng rắn trước sự quan tâm của các CLB lớn dành cho tiền vệ Enzo Fernandez.

Chelsea ra giá bán Enzo Fernandez. Ảnh: Reuters.

Theo Sky Sports, phía Chelsea và đại diện của Fernandez đang trong quá trình đàm phán nhằm cải thiện các điều khoản đã ký. Trong trường hợp không đạt được tiếng nói chung trước khi mùa giải khép lại, nhà vô địch World Cup 2022 được cho là sẵn sàng cân nhắc lại tương lai của mình.

Dù vậy, lập trường của Chelsea là rất rõ ràng. Đội bóng này chỉ xem xét khả năng chia tay Fernandez nếu nhận được một đề nghị “không tưởng”, với mức giá tối thiểu lên tới 100 triệu bảng. Con số này phản ánh đúng vị thế cũng như giá trị chuyên môn của tiền vệ sinh năm 2001 trong đội hình "The Blues".

Trước đó, Chelsea chi tới 107 triệu bảng để chiêu mộ Fernandez từ Benfica vào tháng 1/2023, biến anh trở thành một trong những bản hợp đồng đắt giá nhất lịch sử bóng đá Anh. Kể từ khi cập bến Premier League, Fernandez dần khẳng định vai trò trụ cột nơi tuyến giữa nhờ khả năng điều tiết lối chơi, chuyền bóng chính xác và nhãn quan chiến thuật sắc bén.

Trong bối cảnh Chelsea đang tái thiết lực lượng và hướng tới sự ổn định lâu dài, việc giữ chân Fernandez được xem là ưu tiên hàng đầu. Những diễn biến trong các cuộc đàm phán sắp tới hứa hẹn sẽ ảnh hưởng lớn đến kế hoạch nhân sự của đội bóng trong mùa hè.

Highlights Everton 3-0 Chelsea Rạng sáng 22/3 ở vòng 31 Premier League, Chelsea gây sốc khi để thua đội chủ nhà Everton với tỷ số đậm.