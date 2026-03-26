Benfica bị UEFA trừng phạt

  • Thứ năm, 26/3/2026 06:22 (GMT+7)
  • 2 giờ trước

UEFA phạt Benfica tiền và treo án đóng cửa một phần sân sau những hành vi mang tính phân biệt chủng tộc của CĐV ở trận gặp Real Madrid.

Benfica vừa nhận án phạt từ UEFA.

UEFA ra án phạt đối với Benfica sau những sự cố xảy ra trong trận play-off Champions League gặp Real Madrid. Đội bóng Bồ Đào Nha bị phạt 40.000 euro vì hành vi “phân biệt chủng tộc và/hoặc phân biệt đối xử” từ phía cổ động viên.

Bên cạnh đó, UEFA yêu cầu đóng cửa một phần sân của Benfica, cụ thể là 500 chỗ ngồi tại khu vực khán đài 10 và/hoặc 11. Tuy nhiên, án phạt này được treo trong thời hạn một năm và chỉ có hiệu lực nếu tái phạm.

Trận đấu nói trên cũng gắn với “vụ Prestianni”, khi tiền đạo Vinicius của Real Madrid tố cáo bị phân biệt chủng tộc. UEFA đã kích hoạt quy trình chống phân biệt chủng tộc ngay trong trận. Prestianni sau đó bị đình chỉ tạm thời và không thể góp mặt ở trận lượt về tại sân Santiago Bernabéu. Vụ việc vẫn đang được điều tra và chưa có kết luận cuối cùng.

Ngoài án phạt chính, Benfica còn phải nộp thêm 8.000 euro vì sử dụng bút laser và 25.000 euro do hành vi ném vật thể xuống sân. Những vi phạm này được UEFA xác định là ảnh hưởng đến an ninh và hình ảnh của trận đấu.

Ở diễn biến liên quan, trợ lý HLV Pedro Luis Ferreira Machado nhận án treo giò một trận vì hành vi phi thể thao.

Đây không phải lần đầu Benfica bị xử lý kỷ luật ở đấu trường châu Âu. Án phạt lần này tiếp tục đặt ra cảnh báo về vấn đề kiểm soát hành vi của cổ động viên, đặc biệt trong bối cảnh UEFA đang siết chặt các quy định liên quan đến phân biệt chủng tộc.

Hà Trang

Benfica Sân Santiago Bernabéu Euro Phân biệt chủng tộc Benfica Vinicius

