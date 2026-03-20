Benfica châm ngòi tranh cãi về Amorim

Tương lai của HLV Ruben Amorim đang gây chú ý lớn khi chiến lược gia người Bồ Đào Nha đang nhận sự quan tâm của Benfica.

Amorim có thể dẫn dắt Benfica.

Theo truyền thông Bồ Đào Nha, Amorim hiện là ứng viên hàng đầu cho chiếc ghế nóng tại Benfica, thay thế Jose Mourinho. “Người đặc biệt” mới trở lại sân Estadio da Luz sau 25 năm, nhưng thành tích không như kỳ vọng khi đội bóng bị bỏ lại phía sau trong cuộc đua vô địch Bồ Đào Nha cùng Sporting CP và FC Porto.

Nếu thương vụ bổ nhiệm Amorim trở thành hiện thực, đây sẽ là quyết định gây tranh cãi trong làng bóng đá Bồ Đào Nha, bởi HLV 41 tuổi này từng có quãng thời gian gắn bó với đại kình địch cùng thành phố là Sporting CP.

Amorim từng được xem là một trong những HLV triển vọng nhất châu Âu sau thành công cùng chính Sporting CP. Tuy nhiên, danh tiếng của ông bị ảnh hưởng đáng kể sau quãng thời gian không như ý tại MU.

Dưới sự dẫn dắt của Amorim, “Quỷ đỏ” chỉ đứng thứ 15 tại Premier League và để thua Tottenham trong trận chung kết UEFA Europa League, trước khi ông bị sa thải sau trận hòa với Leeds United hồi tháng 1.

Amorim không phải cái tên xa lạ với Benfica. Khi còn thi đấu, ông từng có 154 lần ra sân cho đội bóng này, hiểu rõ văn hóa và môi trường tại đây. Bên cạnh đó, thành công cùng Braga và Sporting giúp ông trở thành lựa chọn hấp dẫn nếu ban lãnh đạo quyết định thay đổi.

Ngoài Benfica, Amorim cũng nhận được sự quan tâm từ Vasco da Gama. Tuy nhiên, viễn cảnh trở lại sân chơi Champions League cùng một đội bóng quen thuộc có thể là yếu tố quyết định.

Khoảnh khắc ăn mừng bùng nổ của Mourinho Rạng sáng 29/1, Jose Mourinho ôm lấy cậu bé nhặt bóng ăn mừng khi Benfica thắng Real Madrid 4-2 ở phút 90+8 và giành vé vào vòng play-off Champions League.