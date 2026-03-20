La Liga có thể có 10 suất dự cúp châu Âu?

Khả năng Tây Ban Nha đưa tới 10 đại diện ra sân chơi châu lục là có thật, nhưng đi kèm hàng loạt điều kiện rất khó xảy ra.

La Liga vững mạnh ở cúp châu Âu.

La Liga đứng trước viễn cảnh đặc biệt: có thể sở hữu tới 10 suất dự cúp châu Âu mùa tới. Tuy nhiên, đây không phải kịch bản đơn giản, mà đòi hỏi nhiều điều kiện phải đồng thời được đáp ứng.

Trước hết, Tây Ban Nha cần giữ vững vị trí trong top 2 bảng xếp hạng hệ số UEFA 5 năm. Điều này sẽ giúp La Liga có thêm 1 suất dự Champions League, nâng tổng số đội tham dự giải đấu này lên 5. Hiện tại, Tây Ban Nha đứng thứ hai, nhưng chịu áp lực cạnh tranh từ Đức.

Điều kiện tiếp theo mang tính then chốt: một CLB Tây Ban Nha phải vô địch Europa League, cụ thể là Real Betis hoặc Celta Vigo. Nếu điều này xảy ra, nhà vô địch sẽ giành thêm 1 suất Champions League. Tuy nhiên, đội bóng đó không được nằm trong top 4 La Liga. Nếu họ nằm trong nhóm này, suất bổ sung sẽ không được tính thêm.

Ở Europa League, La Liga có sẵn 2 suất, gồm một suất theo thứ hạng giải quốc nội và một suất dành cho đội vô địch Cúp Nhà vua. Trong trường hợp đội vô địch Cúp Nhà vua đã có vé dự cúp châu Âu qua La Liga, suất này sẽ được chuyển xuống cho đội xếp sau.

Ngoài ra, Tây Ban Nha có thể có thêm suất Europa League nếu một đại diện vô địch Conference League, với điều kiện đội đó không nằm trong nhóm đã có vé dự Champions League hoặc Europa League. Rayo Vallecano là cái tên được nhắc đến trong kịch bản này.

La Liga cũng mặc định có 1 suất dự Conference League.

Nếu tất cả các điều kiện trên cùng xảy ra, Tây Ban Nha có thể phân bổ suất như sau: 6 đội dự Champions League, 3 đội dự Europa League và 1 đội dự Conference League, tổng cộng 10 đại diện.

Dù vậy, đây vẫn chỉ là kịch bản trên lý thuyết. Việc đồng thời đáp ứng tất cả điều kiện là rất khó, nhất là khi liên quan đến thành tích ở nhiều đấu trường khác nhau.

Tuy nhiên, chỉ riêng khả năng này cũng cho thấy sức cạnh tranh và tầm ảnh hưởng của La Liga tại châu Âu vẫn rất lớn.