Dàn sao trẻ Barca tăng giá chóng mặt

Màn trình diễn ấn tượng thời gian qua giúp Fermin Lopez trở thành cầu thủ tăng giá mạnh nhất La Liga, chạm ngưỡng 100 triệu euro.

Fermin Lopez là một trong những sao trẻ hứa hẹn nhất tại châu Âu hiện nay.

Bản cập nhật mới nhất từ Transfermarkt ghi nhận bước nhảy vọt của Fermin Lopez, khi tiền vệ của Barcelona được định giá 100 triệu euro. Con số tăng gần 50% so với mức 70 triệu trước đó, phản ánh trực tiếp phong độ nổi bật của anh trong mùa 2025/26 với 11 bàn thắng và 15 kiến tạo.

Fermin không phải là cái tên duy nhất của Barcelona tăng giá. Những ngôi sao trẻ khác cũng ghi nhận mức tăng đáng kể, Marc Bernal tăng 20 triệu euro, Pedri tăng 10 triệu, Joan Garcia tăng 10 triệu, trong khi Eric Garcia, Gerard Martín và Roony Bardghji cùng tăng 5 triệu. Đây là dấu hiệu cho thấy sự phát triển đồng đều của lực lượng trẻ tại sân Camp Nou.

Ở chiều ngược lại, một số cầu thủ Barcelona bị điều chỉnh giảm giá trị. Gavi giảm 10 triệu euro, trong khi Balde, Araujo và Casado cùng giảm 5 triệu. Những cái tên giàu kinh nghiệm như Lewandowski, Cancelo và Christensen cũng giảm nhẹ.

Không chỉ Barcelona, nhiều đội bóng khác tại La Liga cũng chứng kiến sự biến động đáng kể. Real Madrid có Pitarch (17 triệu) và Gonzalo Garcia (15 triệu) tăng giá mạnh. Villarreal có Pape Gueye (20 triệu) và Moleiro (10 triệu), trong khi Atletico Madrid ghi nhận mức tăng của Pubill (13 triệu) và Lookman (5 triệu).

Ở nhóm giảm giá, Jude Bellingham là trường hợp đáng chú ý nhất khi mất 20 triệu euro, chủ yếu do liên tục nghỉ thi đấu bởi vấn đề thể trạng. Ngoài ra, Rodrygo, Julian Alvarez và Nico Williams cũng giảm giá trị.

Bản cập nhật lần này cho thấy sự phân hóa rõ rệt về phong độ khi mùa giải bước vào giai đoạn quyết định, đồng thời khẳng định vị thế ngày càng lớn của Fermin tại La Liga.

