Raphinha lập hat-trick, Barca đè bẹp Sevilla

Trên sân nhà Camp Nou, Barcelona có một trận đấu bùng nổ trước Sevilla tại vòng 28 La Liga, khi giành chiến thắng đậm đà 5-2.

Raphinha giúp Blaugrana tiếp tục dẫn đầu La Liga.

Raphinha là ngôi sao sáng nhất trận đấu khi lập hat-trick, bao gồm hai quả phạt đền ở phút 9 và 21, và bàn thứ ba ở phút 51. Đây là hat-trick thứ ba của anh mùa này, góp phần quan trọng vào chuỗi thắng sân nhà kéo dài 14 trận của Barcelona.

Đây cũng là chuỗi thắng tốt nhất của Barca trên sân nhà kể từ thời Ernesto Valverde năm 2019. Hai bàn thắng còn lại của Barcelona đến từ Dani Olmo và João Cancelo.

Hậu vệ người Bồ Đào Nha để lại dấu ấn đậm nét trận này, khi ghi bàn đầu tiên kể từ khi trở lại CLB vào kỳ chuyển nhượng tháng 1, đồng thời Cancelo cũng tạo ra mối nguy hiểm bên cánh trái.

Sevilla gỡ lại hai bàn nhờ công của Djibril Sow và Oso, nhưng đó là tất cả những gì họ làm được. Barcelona kiểm soát hoàn toàn trận đấu với 61% thời lượng kiểm soát bóng, 13 cú sút (8 trúng đích) so với 6 cú sút (5 trúng đích) của Sevilla.

Cancelo có trận đấu ấn tượng.

Một điểm nhấn đặc biệt là sự trở lại của Gavi sau 205 ngày chấn thương. Anh vào sân thay Raphinha ở phút 82, nhận tràng pháo tay từ khán giả mỗi khi chạm bóng. Ngoài ra, tài năng trẻ Xavi Espart cũng có lần đầu tiên đá chính cho đội một.

Trận đấu diễn ra trong bối cảnh ngày bầu cử Chủ tịch FC Barcelona diễn ra, nhưng người hâm mộ vẫn đổ về Camp Nou với hơn 60.000 khán giả để chứng kiến màn trình diễn ấn tượng.

Chiến thắng này khẳng định sức mạnh của Barcelona dưới thời Flick, đồng thời gửi thông điệp mạnh mẽ đến các đối thủ trong cuộc đua vô địch La Liga.

Ba điểm trước Sevilla giúp đội bóng của HLV Hansi Flick duy trì khoảng cách 4 điểm với Real Madrid ở vị trí dẫn đầu bảng xếp hạng, với 10 vòng đấu còn lại.