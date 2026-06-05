Thái Lan đánh rơi chiến thắng trước đội Tây Á

Tối 5/6, Thái Lan để Kuwait cầm hòa 2-2 trong trận giao hữu quốc tế sau màn rượt đuổi tỷ số hấp dẫn.

Dưới sự cổ vũ của khán giả nhà, "Voi chiến" nhập cuộc đầy tự tin và liên tục gây sức ép lên hàng thủ Kuwait. Ngay từ những phút đầu, đội bóng của HLV Anthony Hudson tạo ra nhiều pha lên bóng đáng chú ý, nhưng sự vô duyên của các chân sút cùng phong độ xuất sắc của thủ thành Khaled Al Rashidi khiến bàn thắng chưa thể đến.

Sau nhiều cơ hội bị bỏ lỡ, Thái Lan cuối cùng cũng khai thông thế bế tắc ở phút 42. Từ đường chuyền vượt tuyến chính xác của Sarach Yooyen, Seksan băng xuống phá bẫy việt vị trước khi tung cú dứt điểm quyết đoán vào góc xa, mở tỷ số cho đội chủ nhà.

Đúng vào thời điểm hiệp một bước sang những phút bù giờ, Thái Lan tiếp tục nhân đôi cách biệt. Sau tình huống bóng bật ra tuyến hai từ một pha cố định, Kritsada chớp thời cơ tung cú sút xa chìm hiểm hóc, đánh bại Al Rashidi để nâng tỷ số lên 2-0.

Tuy nhiên, lợi thế lớn không giúp "Voi chiến" bảo toàn chiến thắng. Chỉ ít phút sau giờ nghỉ, Kuwait vùng lên mạnh mẽ. Phút 48, Majed đánh đầu rút ngắn cách biệt xuống còn 1-2 sau quả tạt chuẩn xác từ cánh trái.

Đội khách tiếp tục gia tăng sức ép và suýt có bàn gỡ khi cú đá phạt hiểm hóc của Nasser đưa bóng dội cột dọc ở phút 61. Những nỗ lực của Kuwait cuối cùng cũng được đền đáp ở phút 69. Sau pha dứt điểm từ xa khiến thủ môn Patiwat không thể bắt dính bóng, Eid Al Rashidi kịp thời lao vào đá bồi, ấn định tỷ số hòa 2-2.

Dù kéo dài chuỗi trận bất bại dưới thời HLV Anthony Hudson, "Voi chiến" chắc chắn tiếc nuối khi đánh rơi chiến thắng sau khi dẫn trước hai bàn.