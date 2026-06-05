Bến đỗ mới của Lee Kang-in

Khả năng tiền vệ Lee Kang-in gia nhập Atletico Madrid vào mùa hè này dần trở nên rõ ràng hơn.

Lee Kang-in sắp chia tay PSG.

Theo Marca, đội bóng thủ đô Madrid tự tin có thể hoàn tất thương vụ này với mức phí khoảng 25 triệu euro. Đây được xem là con số hợp lý trong bối cảnh cả PSG lẫn cầu thủ đều có thiện chí tìm kiếm một giải pháp phù hợp trong kỳ chuyển nhượng hè.

Trên thực tế, Atletico từng cố gắng chiêu mộ Lee vào tháng 1 vừa qua nhưng không thành công. Thời điểm đó, PSG không muốn để tuyển thủ Hàn Quốc ra đi khi mùa giải đang bước vào giai đoạn quyết định. Tuy nhiên, mọi thứ đã thay đổi sau khi mùa giải khép lại.

Marca cho biết Lee cần một bến đỗ mới để có thêm cơ hội thi đấu. Dưới thời HLV Luis Enrique, cầu thủ 25 tuổi chủ yếu được sử dụng theo hình thức xoay tua tại Ligue 1 và ít khi góp mặt ở những trận đấu lớn tại Champions League.

Bản thân Lee cũng đã thông báo với ban lãnh đạo PSG về mong muốn xem xét các lời đề nghị chuyển nhượng trong mùa hè này. Trong khi đó, HLV Luis Enrique được cho là sẵn sàng để cầu thủ người Hàn Quốc ra đi nếu nhận được một đề nghị phù hợp.

PSG từng chi 22 triệu euro để đưa Lee về từ Mallorca vào năm 2023. Hiện giá trị chuyển nhượng của cầu thủ này được ước tính vào khoảng 28 triệu euro (theo Transfermarkt) và từng chạm mốc 30 triệu euro trong quá khứ.

Không chỉ mang đến chất lượng chuyên môn và kinh nghiệm thi đấu tại La Liga, Lee còn được xem là một "mỏ vàng" về mặt thương mại. Sức ảnh hưởng rất lớn của anh tại Hàn Quốc hứa hẹn giúp Atletico mở rộng hình ảnh, thu hút các nhà tài trợ và gia tăng sức hút tại thị trường châu Á.

Màn ăn mừng cực 'cháy' của Luis Enrique và các học trò Sau chức vô địch Champions League lần thứ hai liên tiếp vào đêm 30/5, các cầu thủ và ban huấn luyện của PSG đã có màn ăn mừng cực nhiệt ngay tại thủ đô Paris.