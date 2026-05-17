Quyết định gây tranh cãi dữ dội của bóng đá Thái Lan

Tuyển Thái Lan tiếp tục đặt niềm tin vào dàn cầu thủ lớn tuổi, cho thấy bài toán trẻ hóa chưa có lời giải.

Thái Lan vẫn phải đặt niềm tin vào các cựu binh.

Liên đoàn Bóng đá Thái Lan (FAT) vừa công bố danh sách 23 cầu thủ chuẩn bị cho loạt trận FIFA Days tháng 6/2026. Tuy nhiên, điều khiến người hâm mộ chú ý không nằm ở các gương mặt mới mà là độ tuổi ngày càng cao của đội hình "Voi chiến".

Theo Seasia Goal, Thái Lan hiện là một trong những đội tuyển già nhất Đông Nam Á. Trong giai đoạn FIFA Days từ tháng 3 đến tháng 6, đội bóng xứ chùa vàng có tới 15 cầu thủ từ 30 tuổi trở lên được triệu tập thường xuyên. Điều này làm dấy lên nhiều tranh luận về quá trình chuyển giao thế hệ của bóng đá Thái Lan.

Tâm điểm chú ý nhất tiếp tục là sự xuất hiện của tiền đạo kỳ cựu Teerasil Dangda. Ở tuổi 38, chân sút huyền thoại vẫn góp mặt trên hàng công tuyển Thái Lan, cho thấy vai trò đặc biệt trong bối cảnh đội tuyển chưa tìm được lớp kế cận đủ ổn định.

Bên cạnh những cựu binh dày dạn kinh nghiệm như Sarach Yooyen, Thitiphan Puangchan, Chanathip Songkrasin hay Nattapong Sayriya, HLV Anthony Hudson cũng trao cơ hội cho một số tài năng trẻ đang thi đấu ở nước ngoài.

Tuy nhiên, số lượng cầu thủ trẻ vẫn khá khiêm tốn nếu so với dàn cựu binh chiếm phần lớn đội hình. Việc tiếp tục phụ thuộc vào những gương mặt kỳ cựu cho thấy bóng đá Thái Lan vẫn đang loay hoay với bài toán trẻ hóa lực lượng.

Thực tế bóng đá Thái Lan liên tiếp gây thất vọng ở các giải trẻ thời gian qua. Bằng chứng là U17 Thái Lan lần lượt bị loại từ vòng bảng giải U17 Đông Nam Á và châu Á.

Trong đợt FIFA Days tháng 6, tuyển Thái Lan sẽ lần lượt gặp Kuwait vào ngày 5/6 và đối đầu Trung Quốc ngày 9/6.