Hàn Quốc, Nhật Bản góp mặt tại giải Esports lớn ở Việt Nam

Hàn Quốc, Nhật Bản, Trung Quốc, Thái Lan có thể tham dự một giải đấu quốc tế lớn ở 3 bộ môn Audition PC, Summoners War và Au Mobile vào nửa cuối năm 2026 ở Việt Nam.

Việt Nam tổ chức giải Esports lớn.

Hôm 14/5, Cục Thể dục Thể thao và VTC tiến hành Lễ ký kết Biên bản thỏa thuận hợp tác phát triển Thể thao điện tử (Esports) giai đoạn 2025-2026, đồng thời công bố chuỗi sự kiện và giải đấu quốc tế The Grand Esports 2026.

Tâm điểm chương trình là chuỗi 4 sự kiện Cúp Thể thao điện tử Quốc gia Việt Nam 2026 (Vietnam Esports National Cup - VENC), Giải đấu quốc tế Esports Grand Championship 2026 (EGC 2026), ngày hội Grand Esports Festival 2026 và lễ vinh danh thể thao điện tử The Grand Esports Awards 2026.

Trong số này, Giải đấu quốc tế Esports Grand Championship 2026 (EGC 2026) được quan tâm hơn cả. Ban tổ chức hứa hẹn giải sẽ có sự góp mặt của nhiều đội tuyển mạnh tới từ các cường quốc thể thao điện tử châu Á như Hàn Quốc, Nhật Bản, Trung Quốc, Hong Kong (Trung Quốc), Đài Loan (Trung Quốc), Malaysia, Indonesia và Thái Lan, tranh tài ở ba môn Audition PC, Summoners War và Au Mobile

Với VENC, vòng đấu trực tuyến dự kiến diễn ra từ tháng 6. Vòng chung kết diễn ra từ ngày 9 tới 12/7 tại Cung Điền kinh trong nhà Hà Nội. Giải dự kiến có hai môn Crossfire, Au Mobile và một số môn khác, tổng tiền thưởng vào khoảng 13.000 USD (hơn 340 triệu đồng).

Một sự kiện khác cũng được quan tâm đặc biệt là The Grand Esports Awards, mang tính chất như Gala Quả bóng vàng của Esports, vinh danh các VĐV, HLV, đội tuyển và những cá nhân khác nổi bật của thể thao điện tử trong năm.

Ở SEA Games 33 trên đất Thái Lan cuối năm ngoái, đội tuyển Audition Việt Nam giành 2 HCV ở nội dung đơn nữ và đôi nam nữ. Tuy nhiên, Audition ở SEA Games 33 này mới được tính là môn biểu diễn, các thành tích không được ghi vào bảng xếp hạng tổng.