Cục Thể dục Thể thao Việt Nam phản hồi vụ chọn kỳ thủ dự Olympiad 2026

  • Thứ tư, 13/5/2026 21:38 (GMT+7)
Tối 13/5, Cục Thể dục Thể thao Việt Nam lên tiếng trước những tranh cãi liên quan tới danh sách dự kiến đội tuyển cờ vua quốc gia tham dự Chess Olympiad 2026.

Làng cờ vua Việt Nam xôn xao vụ nhiều kỳ thủ mạnh vắng mặt ở Olympiad 2026.

Theo phản hồi từ Cục TDTT Việt Nam, nhiều thông tin lan truyền gây hiểu nhầm rằng cơ quan quản lý nhà nước là bên trực tiếp chịu trách nhiệm trong quá trình tuyển chọn. Tuy nhiên, Cục khẳng định việc thành lập đội tuyển hiện mới ở giai đoạn đề xuất ban đầu từ phía Liên đoàn Cờ Việt Nam và chưa trình lên cơ quan quản lý để phê duyệt.

Cục TDTT nhấn mạnh quy trình thành lập đội tuyển quốc gia được quy định rõ trong văn bản ban hành ngày 21/4/2025. Theo đó, việc tuyển chọn VĐV phải bảo đảm các tiêu chí khách quan, công khai, minh bạch và đúng chuyên môn.

Quy trình này bắt đầu từ Liên đoàn hoặc Hiệp hội thể thao quốc gia, nơi đề xuất danh sách ban huấn luyện và vận động viên. Sau đó, bộ phận chuyên môn của Cục sẽ tiến hành rà soát, thẩm định hồ sơ, lấy ý kiến từ các đơn vị chủ quản trước khi lãnh đạo Cục ban hành quyết định triệu tập chính thức.

Điều đáng chú ý là đến thời điểm hiện tại, Liên đoàn Cờ Việt Nam chưa gửi danh sách đề xuất chính thức lên Cục TDTT Việt Nam. Điều đó đồng nghĩa mọi thông tin về đội tuyển tham dự Olympiad 2026 hiện chỉ dừng ở mức dự kiến ban đầu.

Trước làn sóng tranh cãi, Phó Cục trưởng Nguyễn Hồng Minh cho biết lãnh đạo Cục yêu cầu Liên đoàn Cờ Việt Nam báo cáo cụ thể vụ việc, đồng thời phải thực hiện nghiêm túc quy trình tuyển chọn nhằm đảm bảo chất lượng chuyên môn và tránh gây hiểu nhầm trong dư luận.

Những ngày qua, cộng đồng cờ vua Việt Nam xôn xao trước thông tin lan truyền cho rằng nhiều kỳ thủ mạnh vắng mặt ở Olympiad 2026 vì không phản hồi đăng ký đúng thời hạn trên nhóm liên lạc Zalo. Sự việc tạo ra nhiều tranh cãi về công tác tuyển chọn đội tuyển quốc gia.

Hiểu Phong

    Zalo là ứng dụng nhắn tin và gọi điện miễn phí hoạt động trên nền tảng di động và máy tính, được phát triển bởi đội ngũ kỹ sư của công ty VNG và ra mắt lần đầu tháng 12/2012. Tháng 6/2016, Zalo bắt đầu phát hành phiên bản địa phương đầu tiên ở thị trường Myanmar. Tháng 5/2018, Zalo chính thức đạt mốc 100 triệu người dùng.

