Haaland rót tiền vào cờ vua

Tiền đạo Erling Haaland thực hiện khoản đầu tư lớn vào dự án Total Chess World Championship Tour, sáng kiến nhằm đưa cờ vua trở thành môn thể thao hấp dẫn khán giả toàn cầu.

Haaland đầu tư vào môn cờ vua.

Ngôi sao của Man City khẳng định cờ vua có nhiều điểm tương đồng với bóng đá. Chia sẻ với truyền thông, Haaland nhấn mạnh: "Cờ vua là trò chơi tuyệt vời. Nó rèn luyện tư duy, đòi hỏi phản xạ nhanh, khả năng tin vào trực giác và tính toán nhiều bước đi phía trước giống như bóng đá".

Dự án Total Chess World Championship Tour có sự hậu thuẫn của Liên đoàn Cờ vua Thế giới FIDE và dự kiến quy tụ nhiều tên tuổi lớn, trong đó có đại kiện tướng đồng hương của Haaland là Magnus Carlsen.

Không chỉ góp vốn, Haaland còn hợp tác với doanh nhân Morten Borge thành lập nhóm "Chess Mates", đơn vị sẽ sở hữu và vận hành giải Norway Chess. Tiền đạo 25 tuổi cho biết anh tin tưởng tour đấu mới sẽ giúp cờ vua vươn tầm, trở nên hấp dẫn hơn với người hâm mộ trên toàn thế giới.

Theo kế hoạch, Total Chess World Championship Tour sẽ bao gồm 4 giải đấu mỗi năm, tổ chức tại các địa điểm khác nhau. Các nội dung thi đấu trải dài từ cờ tiêu chuẩn, cờ nhanh đến cờ chớp, với nhà vô địch chung cuộc được xác định dựa trên thành tích tổng thể. Giải đấu đầu tiên dự kiến khởi tranh vào nửa cuối năm 2026.

Cờ vua từ lâu thu hút sự quan tâm của nhiều cầu thủ bóng đá. Trent Alexander-Arnold từng thử sức với Magnus Carlsen năm 2018 nhưng nhanh chóng thất bại chỉ sau 5 phút. Hậu vệ người Anh thừa nhận anh luôn tranh thủ chơi cờ mỗi khi có thời gian, đồng thời hy vọng môn thể thao trí tuệ này sẽ ngày càng phổ biến hơn.

Highlights West Ham 1-1 Man City Vòng 30 Premier League, Manchester City có chuyến làm khách thất vọng trước West Ham khi chỉ có một kết quả hoà.

Xem Ngoại Hạng Anh trực tiếp & trọn vẹn trên FPT Play, đăng ký ngay tại: https://fptplay.go.link/dQzQD