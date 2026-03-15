Haaland giàu cỡ nào

Tiền đạo Erling Haaland của Man City sở hữu khối tài sản đáng mơ ước ở tuổi 25.

Haaland có mức lương hậu hĩnh. Ảnh: Reuters.

Theo nhiều nguồn tin tại Anh, giá trị tài sản ròng của Haaland tính đến năm 2025 ước tính vào khoảng 40 triệu USD . Con số này tăng nhanh trong những năm gần đây, đặc biệt sau khi anh ký bản hợp đồng dài hạn với Man City vào tháng 1/2025.

Thỏa thuận kéo dài đến năm 2034 giúp ngôi sao sinh năm 2000 trở thành một trong những cầu thủ được trả lương cao nhất thế giới.

Với hợp đồng được ký vào đầu năm ngoái, Haaland được cho là nhận mức lương cơ bản khoảng 27,3 triệu bảng mỗi năm, tương đương gần 525.000 bảng mỗi tuần tại Premier League.

Tuy nhiên, thu nhập thực tế của tiền đạo này còn cao hơn nhiều nhờ các khoản thưởng và quyền hình ảnh.

Khi cộng thêm tiền thưởng liên quan đến số bàn thắng, số lần ra sân, kiến tạo và thành tích tập thể, tổng thu nhập hàng tuần của Haaland có thể dao động từ 750.000 đến 865.000 bảng.

Ngoài thu nhập từ sân cỏ, Haaland còn là gương mặt quảng cáo được nhiều thương hiệu lớn săn đón. Anh hiện hợp tác với các nhãn hàng toàn cầu như Nike, Beats by Dre và Norwegian Seafood Council. Theo ước tính của Forbes, riêng các hợp đồng quảng cáo đã mang lại cho Haaland khoảng 14 triệu USD mỗi năm.

Sở hữu mức thu nhập hậu hĩnh, tiền đạo người Na Uy cũng bắt đầu xây dựng chiến lược đầu tư dài hạn. Năm 2025, anh trở thành cổ đông thiểu số của thương hiệu du lịch Scandinavia Db, hợp tác cùng tỷ phú Gustav Magnar Witzoe. Động thái này cho thấy Haaland không chỉ tập trung vào sự nghiệp bóng đá mà còn hướng tới việc phát triển tài sản bền vững trong tương lai.

